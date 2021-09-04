Jutarnji List: «Локомотив» предлагал 10 миллионов за вингера «Хайдука» Биука

«Локомотив» пытался купить флангового нападающего «Хайдука» Стипе Биука, сообщает Jutarnji List.

По информации источника, московский клуб делал предложение в размере 10 миллионов евро, но оно было отклонено.

Кроме того, на 18-летнего хорвата претендует «Манчестер Сити». Они были готовы заплатить за вингера 12,5 миллиона, но также получили отказ.