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    Jutarnji List: «Локомотив» предлагал 10 миллионов за вингера «Хайдука» Биука

    «Локомотив» пытался купить флангового нападающего «Хайдука» Стипе Биука, сообщает Jutarnji List.

    По информации источника, московский клуб делал предложение в размере 10 миллионов евро, но оно было отклонено.

    Кроме того, на 18-летнего хорвата претендует «Манчестер Сити». Они были готовы заплатить за вингера 12,5 миллиона, но также получили отказ.

    • Биук забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах за «Хайдук».
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Jutarnji List

    Хорватская ежедневная утренняя газета. Основана в апреле 1998 года. Считается одним из самых популярных печатных изданий в стране. Тираж - около 115 тысяч экземпляров. 

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +245

      Solist345345 1 час назад

      18 лет, 10 млн., Хайдук, отказ МС. Сдаётся мне, что это клон Месси.

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      Рейтинг: +51300

      portero > Solist345345 13 минут назад

      Инфляция... деньги обесцениваются .

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