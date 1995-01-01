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    Мещеряков – о трансферах «Локомотива»: «Ощущение, что в Черкизове нашли мощное нефтяное месторождение»

    Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал трансферную кампанию московского клуба.

    «Я слышал, что на последнюю трансферную кампанию клуб потратил почти 30 миллионов евро.

    Не видел бюджет клуба этого года, но у меня складывается ощущение, что в Черкизове нашли мощное нефтяное месторождение», – сказал Мещеряков.

    • «Локо» уже потратил на новичков 30,18 миллиона евро.
    • Заработать при этом удалось только 4,17 миллиона.
    • Команда идет 4-й в РПЛ после 6 туров.
    • Соперники москвичей по групповому этапу ЛЕ – «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Галатасарай» (Турция).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4173

      TOMSON 18 минут назад

      Чувствуется рука Цорна.

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