Мещеряков – о трансферах «Локомотива»: «Ощущение, что в Черкизове нашли мощное нефтяное месторождение»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал трансферную кампанию московского клуба.

«Я слышал, что на последнюю трансферную кампанию клуб потратил почти 30 миллионов евро.

Не видел бюджет клуба этого года, но у меня складывается ощущение, что в Черкизове нашли мощное нефтяное месторождение», – сказал Мещеряков.