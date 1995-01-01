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    Семин – о дебюте Карпина в сборной России: «Направление правильное, но поздравлять рано»

    Главный тренер «Ростова» Юрий Семин высказался о первом матче сборной России под руководством Валерия Карпина.

    • Россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) в 4-м туре отбора ЧМ-2022.
    • РФС назначил Карпина 23 июля.
    • Следующий соперник команды – Кипр (4 сентября).

    «Поздравлять рано. На мой взгляд, хороший матч, он был равный. В комбинационном плане значительно прибавили. Да и в целом сыграли хорошо в обороне.

    Направление правильное! Главное – следующие шесть очков забрать, а там жизнь покажет», – сказал Семин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4171

      AtticusFinch 1 час назад

      Какое направление? 1 команда выходит на ЧМ из группы!А мы дома без Напа играем! теперь Хорваты нас хлопнут в ответке и прощай Катар!

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