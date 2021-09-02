Семин – о дебюте Карпина в сборной России: «Направление правильное, но поздравлять рано»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин высказался о первом матче сборной России под руководством Валерия Карпина.

Россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) в 4-м туре отбора ЧМ-2022.

РФС назначил Карпина 23 июля.

Следующий соперник команды – Кипр (4 сентября).

«Поздравлять рано. На мой взгляд, хороший матч, он был равный. В комбинационном плане значительно прибавили. Да и в целом сыграли хорошо в обороне.

Направление правильное! Главное – следующие шесть очков забрать, а там жизнь покажет», – сказал Семин.