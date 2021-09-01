«Локомотив» выложил клип на песню «Лондон, гуд-бай». В клубе ожидается Анджорин из «Челси»

«Локомотив» в твиттере опубликовал видео на песню группы «Кар-Мэн» «Лондон, гуд-бай». Вероятно, это анонс трансфера полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина.
По информации «РБ-Спорта», московский клуб закрыл сделку по аренде 19-летнего англичанина с правом выкупа за 20 миллионов евро. Футболист будет зарабатывать в «Локомотиве» 1,5 миллиона евро в год.
- Анджорин – воспитанник «Челси».
- За основную команду хавбек провел 5 матчей.
- Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.
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Источник: твиттер «Локомотива»