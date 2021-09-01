Eurostavka: «Локомотив» готов купить Мостового за 7 миллионов евро. «Зенит» отказался обменять его на Миранчука

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой может перейти в «Локомотив».
По информации Eurostavka, столичный клуб предпринял попытку приобрести 23-летнего вингера после отказа «Зенита» обменять его на Антона Миранчука.
«Локомотив» предложил более 7 миллионов евро за Мостового, но питерцы пока не хотят продавать игрока.
- Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года.
- В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
- Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до июня 2024 года.
Источник: Eurostavka