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    Eurostavka: «Локомотив» готов купить Мостового за 7 миллионов евро. «Зенит» отказался обменять его на Миранчука

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой может перейти в «Локомотив».

    По информации Eurostavka, столичный клуб предпринял попытку приобрести 23-летнего вингера после отказа «Зенита» обменять его на Антона Миранчука.

    «Локомотив» предложил более 7 миллионов евро за Мостового, но питерцы пока не хотят продавать игрока.

    • Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
    • Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +260

      isakkobelini 55 минут назад

      Антошка сильно сдал в последние годы

      0
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      Рейтинг: +11

      Gelsenkirchen 1 час назад

      Лучше уж Зиньковский / Глушенков чем это лазурное недоразумение

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14178

      Garrincha58 1 час назад

      хитроопые какие

      0
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      Рейтинг: +1568

      Ziklop 1 час назад

      значит у Миранчука серьёзная травма, раз его хотят пристроить хоть куда. отказали когда его хотели, теперь лечите после своих коновалов.

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