Eurostavka: «Локомотив» готов купить Мостового за 7 миллионов евро. «Зенит» отказался обменять его на Миранчука

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой может перейти в «Локомотив».

По информации Eurostavka, столичный клуб предпринял попытку приобрести 23-летнего вингера после отказа «Зенита» обменять его на Антона Миранчука.

«Локомотив» предложил более 7 миллионов евро за Мостового, но питерцы пока не хотят продавать игрока.