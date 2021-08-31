Главные новости дня. «Реал» отказался от трансфера Мбаппе, «Милан» может подписать Миранчука

«Спартак» уволит Виторию, если найдет нового тренера в перерыве на матчи сборных. Клуб возобновил переговоры с Фонсекой

Азмун не уйдет из «Зенита» этим летом. Также клуб согласовал переход Крицюка

«Уэска» арендовала Гайча у ЦСКА с правом выкупа

Забитцер перешел из «Лейпцига» в «Баварию». Контракт – до 2025 года

Далич подтвердил переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм»

УЕФА заменил главного арбитра матча Россия – Хорватия

«Милан» может подписать Алексея Миранчука

«Реал» отказался от трансфера Мбаппе этим летом

«Челси» готов продать Анджорина «Локомотиву» за 18 миллионов, но с опцией обратного выкупа

Виллиан бесплатно перешел из «Арсенала» в «Коринтианс»