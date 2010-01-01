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    «Милан» может подписать Алексея Миранчука

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заинтересовал «Милан».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланцы уже сделали официальный запрос о трансфере 25-летнего футболиста.

    Российский хавбек рассматривается в качестве альтернативы Ромену Февру из «Бреста». Впрочем, клуб из Бергамо вряд ли отпустит игрока.

    • Рыночная стоимость Миранчука – 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне он принял участие в 2 матчах «Аталанты».
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1454

      R_a_i_n 13 минут назад

      В Милане тоже Федун что ли заправляет???

      0
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      Рейтинг: +5612

      порт 15 минут назад

      Кто то говорил-"не верю"

      0
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      Рейтинг: +20465

      vladimir-7 1 час назад

      В Милане освобождается место на скамейке запасных для Миранчука

      2
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      Рейтинг: -576

      СуперПАВ9 1 час назад

      Отличная новость

      0
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