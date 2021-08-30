«Милан» может подписать Алексея Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заинтересовал «Милан».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланцы уже сделали официальный запрос о трансфере 25-летнего футболиста.
Российский хавбек рассматривается в качестве альтернативы Ромену Февру из «Бреста». Впрочем, клуб из Бергамо вряд ли отпустит игрока.
- Рыночная стоимость Миранчука – 15 миллионов евро.
- В этом сезоне он принял участие в 2 матчах «Аталанты».
- Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио