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    Sky Sports: «Реал» отказался от трансфера Мбаппе этим летом

    «Реал» вышел из переговоров с «ПСЖ» по поводу приобретения нападающего Килиана Мбаппе, утверждает Sky Sports.

    По информации источника, в понедельник мадридский клуб улучшил предложение по трансферу до 200 миллионов евро, однако парижане проигнорировали его.

    В «Реале» решили больше не пытаться купить француза этим летом и постараться подписать его через год бесплатно.

    • В новом сезоне Мбаппе забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
    • Форвард не собирается продлевать контракт с «ПСЖ».
    • В январе 22-летний футболист будет иметь право заключить предварительное соглашение с другим клубом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +743

      Artemka444 7 минут назад

      Не продлит он контракт

      0
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      Рейтинг: +134

      Venom888 8 минут назад

      Уйдет значит бесплатно, аля Месси из Барсы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1313

      Psih86 15 минут назад

      Бесплатно только сыр в мышеловки, и то его купить надо. В течении сезона продлят Мбаппе и летом придётся платить 250, а денег то в притык.

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      Рейтинг: +1576

      tarasofka 44 минуты назад

      в париже, по ходу, какой-то филиал федунятника.

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