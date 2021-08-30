Sky Sports: «Реал» отказался от трансфера Мбаппе этим летом

«Реал» вышел из переговоров с «ПСЖ» по поводу приобретения нападающего Килиана Мбаппе, утверждает Sky Sports.

По информации источника, в понедельник мадридский клуб улучшил предложение по трансферу до 200 миллионов евро, однако парижане проигнорировали его.

В «Реале» решили больше не пытаться купить француза этим летом и постараться подписать его через год бесплатно.