Sky Sports: «Реал» отказался от трансфера Мбаппе этим летом

«Реал» вышел из переговоров с «ПСЖ» по поводу приобретения нападающего Килиана Мбаппе, утверждает Sky Sports.
По информации источника, в понедельник мадридский клуб улучшил предложение по трансферу до 200 миллионов евро, однако парижане проигнорировали его.
В «Реале» решили больше не пытаться купить француза этим летом и постараться подписать его через год бесплатно.
- В новом сезоне Мбаппе забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
- Форвард не собирается продлевать контракт с «ПСЖ».
- В январе 22-летний футболист будет иметь право заключить предварительное соглашение с другим клубом.
Источник: Sky Sports