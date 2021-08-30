УЕФА заменил главного арбитра матча Россия – Хорватия

Произошли изменения в составе судейской бригады, которая будет работать на матче четвертого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

Главным арбитром вместо Ореля Гринфилда будет Рой Рейншрейбер, ранее числившийся ответственным за VAR. Их поменяли местами.

Помимо них судить будут Рой Хассан и Идан Яркони (помощники), Эйтан Шмулевич (резервный) и Давид Фуксман (AVAR).