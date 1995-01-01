УЕФА заменил главного арбитра матча Россия – Хорватия

Кручу, верчу, всех запутать хочу...
Ха!
Произошли изменения в составе судейской бригады, которая будет работать на матче четвертого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.
Главным арбитром вместо Ореля Гринфилда будет Рой Рейншрейбер, ранее числившийся ответственным за VAR. Их поменяли местами.
Помимо них судить будут Рой Хассан и Идан Яркони (помощники), Эйтан Шмулевич (резервный) и Давид Фуксман (AVAR).
- Россия примет Хорватию 1 сентября в «Лужниках».
- По итогам 3 туров команды делят лидерство в отборочной группе H.
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