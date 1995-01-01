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    УЕФА заменил главного арбитра матча Россия – Хорватия

    Произошли изменения в составе судейской бригады, которая будет работать на матче четвертого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

    Главным арбитром вместо Ореля Гринфилда будет Рой Рейншрейбер, ранее числившийся ответственным за VAR. Их поменяли местами.

    Помимо них судить будут Рой Хассан и Идан Яркони (помощники), Эйтан Шмулевич (резервный) и Давид Фуксман (AVAR).

    • Россия примет Хорватию 1 сентября в «Лужниках».
    • По итогам 3 туров команды делят лидерство в отборочной группе H.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7650

      GoLenaStop 42 минуты назад

      Кручу, верчу, всех запутать хочу...
      Ха!

      1
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      Рейтинг: +20465

      vladimir-7 1 час назад

      Грифель не согласился на взятку, а Рой сказал: служу своим и взятку взял.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8923

      Cleaner 1 час назад

      Рой согласился, Орель испугался. Я же говорил, что с этой бригадой можно договориться.)

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