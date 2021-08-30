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  • «Чемпионат»: «Зенит» решил подписать Крицюка после отказа «Крыльев» продать Ломаева

«Чемпионат»: «Зенит» решил подписать Крицюка после отказа «Крыльев» продать Ломаева

30 августа 2021, 17:54
18

«Зенит» полностью договорился с «Жил Висенте» о переходе вратаря Станислава Крицюка. Он в ближайшее время подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

По информации «Чемпионата», «Зенит» решил подписать Крицюка после неудачи в переговорах по трансферу вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

Петербургский клуб делал запрос в самарский клуб по 22-летнему вратарю, но «Крылья» отказались отпускать футболиста.

  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Крицюка 2+2 миллиона евро.
  • Крицюк в июне подписал контракт с «Жил Висенте» до 2024 года.
  • Он провел 6 матчей за клуб в этом сезоне, пропустил 4 гола.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Жил Висенте Крылья Советов Крицюк Станислав Ломаев Иван
Комментарии (18)
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vladimir-7
1630336287
Ну, наконец-то, дошло до головы Зенита, замена дыра в воротах.
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ilichkadr
1630337949
Всё правильно. Кержаков как был посредственным вратарём, так и остался им.
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xrrrx
1630338182
думаю за 2 ляма евро и ломаева бы крылья отпустили)
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волчарик
1630342180
Очень сомнительный выбор,особенно под ЛЧ.Что то после Славы нет стабильного 1 номера.Может снова пора наигрывать своего молодого.
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вальтер79
1630346111
неплохой трансфер
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САДЫЧОК
1630347287
Хороший вратарь !
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