«Чемпионат»: «Зенит» решил подписать Крицюка после отказа «Крыльев» продать Ломаева

«Зенит» полностью договорился с «Жил Висенте» о переходе вратаря Станислава Крицюка. Он в ближайшее время подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

По информации «Чемпионата», «Зенит» решил подписать Крицюка после неудачи в переговорах по трансферу вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

Петербургский клуб делал запрос в самарский клуб по 22-летнему вратарю, но «Крылья» отказались отпускать футболиста.