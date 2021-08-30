«Чемпионат»: «Зенит» решил подписать Крицюка после отказа «Крыльев» продать Ломаева

«Зенит» полностью договорился с «Жил Висенте» о переходе вратаря Станислава Крицюка. Он в ближайшее время подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
По информации «Чемпионата», «Зенит» решил подписать Крицюка после неудачи в переговорах по трансферу вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.
Петербургский клуб делал запрос в самарский клуб по 22-летнему вратарю, но «Крылья» отказались отпускать футболиста.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Крицюка 2+2 миллиона евро.
- Крицюк в июне подписал контракт с «Жил Висенте» до 2024 года.
- Он провел 6 матчей за клуб в этом сезоне, пропустил 4 гола.
Источник: «Чемпионат»