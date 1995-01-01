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    «Чемпионат»: «Зенит» решил подписать Крицюка после отказа «Крыльев» продать Ломаева

    «Зенит» полностью договорился с «Жил Висенте» о переходе вратаря Станислава Крицюка. Он в ближайшее время подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

    По информации «Чемпионата», «Зенит» решил подписать Крицюка после неудачи в переговорах по трансферу вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

    Петербургский клуб делал запрос в самарский клуб по 22-летнему вратарю, но «Крылья» отказались отпускать футболиста.

    • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Крицюка 2+2 миллиона евро.
    • Крицюк в июне подписал контракт с «Жил Висенте» до 2024 года.
    • Он провел 6 матчей за клуб в этом сезоне, пропустил 4 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +486

      Янвapь 69 8 минут назад

      Ваня чудом спасся, поскольку из говняной трясины под названием бзденит одна дорога - на карьерную помойку. Второй день рождения у пацана

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      Рейтинг: +682

      xrrrx 35 минут назад

      думаю за 2 ляма евро и ломаева бы крылья отпустили)

      0
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      Рейтинг: +11734

      ilichkadr 39 минут назад

      Всё правильно. Кержаков как был посредственным вратарём, так и остался им.

      0
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      Рейтинг: +20456

      vladimir-7 1 час назад

      Ну, наконец-то, дошло до головы Зенита, замена дыра в воротах.

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