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Сутормин: «Удивлен вызову в сборную, не ожидал»

29 августа 2021, 15:53
8

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин поделился эмоциями от вызова в команду. Он заменил Сергея Петрова из «Краснодара».

«Предварительно позвонил Валерий Георгиевич Карпин, спросил, готов ли я, если что, приехать в сборную. Сказал, что, конечно, готов. Потом чуть позже всe просто подтвердилось. После чего приехал в сборную. В какой-то степени был даже удивлен вызову, если честно, не ожидал. Конечно, очень приятно. Теперь надо хорошо работать и оправдывать доверие», – сказал Сутормин.

  • Сутормин впервые прибыл в сборную.
  • В сезоне РПЛ игрок провел 6 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
  • 1 сентября Россия сыграет с Хорватией.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (8)
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Slavan62
1630242100
Удачи!
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Skull_Boy
1630242315
Сам в шоке какого хрена ты там делаешь
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yorgenbarenz
1630247365
Ну,вот,всплыло!:"Теперь надо хорошо работать"!Придурялся,сачковал,но Карпин всё равно понял и взял в команду.
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ААМ
1630250464
Главное игра а не ожидание.
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Томик
1630259064
Не могу понять, с кем Карпин Сутормина перепутал?
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portero
1630262628
Карпину виднее, может ты лавку качественно греешь, а может и играть будешь....
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mamba9090909
1630298435
Надо оправдать доверие.
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paracetamol
1630304348
Хороший правый бровочник вместо старичка Фернандеса.
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