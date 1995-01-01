Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Сутормин: «Удивлен вызову в сборную, не ожидал»

    Полузащитник сборной России Алексей Сутормин поделился эмоциями от вызова в команду. Он заменил Сергея Петрова из «Краснодара».

    «Предварительно позвонил Валерий Георгиевич Карпин, спросил, готов ли я, если что, приехать в сборную. Сказал, что, конечно, готов. Потом чуть позже всe просто подтвердилось. После чего приехал в сборную. В какой-то степени был даже удивлен вызову, если честно, не ожидал. Конечно, очень приятно. Теперь надо хорошо работать и оправдывать доверие», – сказал Сутормин.

    • Сутормин впервые прибыл в сборную.
    • В сезоне РПЛ игрок провел 6 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
    • 1 сентября Россия сыграет с Хорватией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88909
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67389
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru