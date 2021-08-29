Сутормин: «Удивлен вызову в сборную, не ожидал»

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин поделился эмоциями от вызова в команду. Он заменил Сергея Петрова из «Краснодара».

«Предварительно позвонил Валерий Георгиевич Карпин, спросил, готов ли я, если что, приехать в сборную. Сказал, что, конечно, готов. Потом чуть позже всe просто подтвердилось. После чего приехал в сборную. В какой-то степени был даже удивлен вызову, если честно, не ожидал. Конечно, очень приятно. Теперь надо хорошо работать и оправдывать доверие», – сказал Сутормин.