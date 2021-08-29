Черышев прибыл в расположение сборной России

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев благополучно добрался до России, где уже прибыл в расположение сборной. Она сейчас работает в Новогорске.

Черышев в пятницу, 27 августа, сделал ассист в матче Примеры против «Алавеса».

1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.

У Черышева в сезоне Примеры 3 матча, 2 ассиста.

Черышев на Евро-2020 провел 1 матч.

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