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    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Черышев прибыл в расположение сборной России

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев благополучно добрался до России, где уже прибыл в расположение сборной. Она сейчас работает в Новогорске.

    Черышев в пятницу, 27 августа, сделал ассист в матче Примеры против «Алавеса».

    • 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.
    • Россияне идут в группе 2-ми, хорваты лидируют.
    • У команды сейчас нет капитана.

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    Карпин: «Вместо Дзюбы шутить в сборной буду я. Буду клоуном»

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    Источник: твиттер сборной России

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