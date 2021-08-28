Черышев прибыл в расположение сборной России

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев благополучно добрался до России, где уже прибыл в расположение сборной. Она сейчас работает в Новогорске.

Черышев в пятницу, 27 августа, сделал ассист в матче Примеры против «Алавеса».

1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.

Россияне идут в группе 2-ми, хорваты лидируют.

У команды сейчас нет капитана.

Смотрите, кто к нам приехал pic.twitter.com/Ldvk1DAaEe — Сборная России (@TeamRussia) August 28, 2021

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