Черышев прибыл в расположение сборной России

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев благополучно добрался до России, где уже прибыл в расположение сборной. Она сейчас работает в Новогорске.
Черышев в пятницу, 27 августа, сделал ассист в матче Примеры против «Алавеса».
- 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.
- Россияне идут в группе 2-ми, хорваты лидируют.
- У команды сейчас нет капитана.
Смотрите, кто к нам приехал pic.twitter.com/Ldvk1DAaEe— Сборная России (@TeamRussia) August 28, 2021
Карпин: «Запретил игрокам сборной России сахар»
Карпин: «На подъем российского футбола уйдет минимум пять лет»
Карпин: «Вместо Дзюбы шутить в сборной буду я. Буду клоуном»