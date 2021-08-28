Газизов: «Думаю, «Спартак» выйдет из группы Лиги Европы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы для «Спартака».

Москвичи попали в квартет C.

Соперниками команды стали «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия) и «Легия» (Польша).

«Попались соперники, с которыми можно играть. Что значит группа смерти? Нет, я так не скажу. Еще раз: это хорошие команды, с которыми можно бороться. Чем больше таких команд приезжает в Россию, тем лучше для нас.

Есть ли у «Спартака» шансы? Конечно! Нужно верить в наши команды и болеть за них. Я думаю, «Спартак» выйдет из группы Лиги Европы», – сказал Газизов, работавший в московском клубе с июля по декабрь 2020 года.