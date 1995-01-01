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    Газизов: «Думаю, «Спартак» выйдет из группы Лиги Европы»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы для «Спартака».

    «Попались соперники, с которыми можно играть. Что значит группа смерти? Нет, я так не скажу. Еще раз: это хорошие команды, с которыми можно бороться. Чем больше таких команд приезжает в Россию, тем лучше для нас.

    Есть ли у «Спартака» шансы? Конечно! Нужно верить в наши команды и болеть за них. Я думаю, «Спартак» выйдет из группы Лиги Европы», – сказал Газизов, работавший в московском клубе с июля по декабрь 2020 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20419

      vladimir-7 8 минут назад

      Все болельщики думают, что спартак выйдет из группового этапа ЛЕ, после первого круга игр будет видно – спартак наигрался, он устал и уходит.

      0
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      Рейтинг: +7393

      playsh 39 минут назад

      Газиз,оптимизм - это недостаток информации...

      0
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      Рейтинг: +326

      111Hunter111 1 час назад

      сказочник

      1
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      Рейтинг: +599

      Лфшт 1 час назад

      Думаю что Спартак возьмет 1 очко максимум. Будьте реалистами уже.

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      Рейтинг: +34

      Блямба 1 час назад

      выйдет покурить..и не вернётся.

      3
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      Рейтинг: +8002

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Смешной Газизов ! С Викторио , который Ничего не делает и метается со схемой игры--Ничего не получится ! Он , не хочет делать ротацию состава и т.д.

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      Рейтинг: +20419

      vladimir-7 > САДЫЧОК 1 минуту назад

      ... и куда же он МЕТАЕТСЯ со схемой игры?

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