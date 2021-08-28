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Газизов: «Думаю, «Спартак» выйдет из группы Лиги Европы»

28 августа 2021, 09:27
12

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы для «Спартака».

«Попались соперники, с которыми можно играть. Что значит группа смерти? Нет, я так не скажу. Еще раз: это хорошие команды, с которыми можно бороться. Чем больше таких команд приезжает в Россию, тем лучше для нас.

Есть ли у «Спартака» шансы? Конечно! Нужно верить в наши команды и болеть за них. Я думаю, «Спартак» выйдет из группы Лиги Европы», – сказал Газизов, работавший в московском клубе с июля по декабрь 2020 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак Наполи Лестер Легия Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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САДЫЧОК
1630132574
Смешной Газизов ! С Викторио , который Ничего не делает и метается со схемой игры--Ничего не получится ! Он , не хочет делать ротацию состава и т.д.
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Блямба
1630133806
выйдет покурить..и не вернётся.
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Лфшт
1630134383
Думаю что Спартак возьмет 1 очко максимум. Будьте реалистами уже.
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111Hunter111
1630135949
сказочник
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Plyash
1630137749
Газиз,оптимизм - это недостаток информации...
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vladimir-7
1630139644
Все болельщики думают, что спартак выйдет из группового этапа ЛЕ, после первого круга игр будет видно – спартак наигрался, он устал и уходит.
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alapshin
1630142663
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