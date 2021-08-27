Гвардиола – об интересе «Манчестер Сити» к Роналду: «Он сам решит, где хочет играть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию о скором переходе в клуб нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Роналду сам решит, где хочет играть. «Манчестер Сити» не может сделать выбор вместо него. Криштиану и Месси невероятны. Они лучшие футболисты последних 20-30 лет», – сказал Гвардиола.
- Роналду сегодня попрощался с игроками «Ювентуса».
- Главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри подтвердил скорый уход форварда.
- Португалец получил предложение вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Источник: Твиттер Саймона Стоуна
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