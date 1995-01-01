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    Гвардиола – об интересе «Манчестер Сити» к Роналду: «Он сам решит, где хочет играть»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию о скором переходе в клуб нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Роналду сам решит, где хочет играть. «Манчестер Сити» не может сделать выбор вместо него. Криштиану и Месси невероятны. Они лучшие футболисты последних 20-30 лет», – сказал Гвардиола.

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    Источник: Твиттер Саймона Стоуна

    Футбольный корреспондент BBC Sport. Аудитория в твиттере - более 236 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21255

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Провафлил ты момент, Пеп, отдыхай. (

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