Гвардиола – об интересе «Манчестер Сити» к Роналду: «Он сам решит, где хочет играть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию о скором переходе в клуб нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду сам решит, где хочет играть. «Манчестер Сити» не может сделать выбор вместо него. Криштиану и Месси невероятны. Они лучшие футболисты последних 20-30 лет», – сказал Гвардиола.