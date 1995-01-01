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    Журналист Романо: Роналду 40 минут прощался с партнерами по «Ювентусу». Он ждет трансфер в «Ман Сити» в ближайшие часы

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, сегодня 36-летний португалец не тренировался с «Ювентусом». Он прибыл на базу клуба, где в течение 40 минут прощался с одноклубниками.

    Роналду планирует уйти из «Ювентуса» в ближайшие часы. Он ждет, когда его агент получит официальное предложение от «Манчестер Сити».

    • Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал переход португальца.
    • Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.
    • Он проводит в туринском клубе 4-й сезон.

    Журналист Романо: Роналду пойдет на понижение зарплаты ради перехода в «Манчестер Сити»

    Гвардиола не уверен, что Роналду впишется в «Ман Сити», но хочет войти в сезон с нападающим

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +504

      сутулая собака и лисы 19 минут назад

      он не нужен МС!

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      Рейтинг: +1868

      ItalianFootball 45 минут назад

      Немотивированный, рассорившийся Рон с зарплатой в год как стоимость Локателли почти, не очень Юве подходит сейчас, но вопрос - а кто играть будет ? Остался 1 центральный нападающий, и его фамилия Мората...

      0
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      Рейтинг: +2850

      Dgad > ItalianFootball 20 минут назад

      Дибала, Кьеза, Кулушевски

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      Рейтинг: +1803

      Радио1000шумеров > Dgad 10 минут назад

      Эти товарищи на троих забивают меньше чем один Рон.

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      Рейтинг: +2850

      Dgad > Радио1000шумеров 4 минуты назад

      Зато без него может раскроется кто то из них, например Кьеза и Дибала

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