Журналист Романо: Роналду 40 минут прощался с партнерами по «Ювентусу». Он ждет трансфер в «Ман Сити» в ближайшие часы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

По информации журналиста Фабрицио Романо, сегодня 36-летний португалец не тренировался с «Ювентусом». Он прибыл на базу клуба, где в течение 40 минут прощался с одноклубниками.

Роналду планирует уйти из «Ювентуса» в ближайшие часы. Он ждет, когда его агент получит официальное предложение от «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал переход португальца.

Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.

Он проводит в туринском клубе 4-й сезон.

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