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    Гвардиола не уверен, что Роналду впишется в «Ман Сити», но хочет войти в сезон с нападающим

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к переходу в «Манчестер Сити».

    По информации The Athletic, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола не уверен в том, что Роналду впишется в «Ман Сити» и не испортит атмосферу в раздевалке, но считает, что лучше войти сезон с нападающим, чем играть без него.

    • Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал переход португальца.
    • Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.
    • Он проводит в туринском клубе 4-й сезон.

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    Источник: The Athletic

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