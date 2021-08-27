Гвардиола не уверен, что Роналду впишется в «Ман Сити», но хочет войти в сезон с нападающим

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к переходу в «Манчестер Сити».
По информации The Athletic, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола не уверен в том, что Роналду впишется в «Ман Сити» и не испортит атмосферу в раздевалке, но считает, что лучше войти сезон с нападающим, чем играть без него.
- Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал переход португальца.
- Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.
- Он проводит в туринском клубе 4-й сезон.
Журналист Романо: Роналду пойдет на понижение зарплаты ради перехода в «Манчестер Сити»
Источник: The Athletic