⚡ Журналист Романо: Роналду близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил предложение вернуться в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб с вечера четверга напрямую контактирует с агентом футболиста Жорже Мендешем.

Сейчас все заинтересованные стороны обсуждают условия сделки и личного контракта 36-летнего португальца.

Сам Роналду готов к возвращению в «МЮ». Ожидается, что соглашение между игроком и клубом будет рассчитано на два сезона.