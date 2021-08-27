⚡ Журналист Романо: Роналду близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил предложение вернуться в «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб с вечера четверга напрямую контактирует с агентом футболиста Жорже Мендешем.
Сейчас все заинтересованные стороны обсуждают условия сделки и личного контракта 36-летнего португальца.
Сам Роналду готов к возвращению в «МЮ». Ожидается, что соглашение между игроком и клубом будет рассчитано на два сезона.
- Форвард выступал за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.
- На него также претендует «Манчестер Сити».
- В составе «Ювентуса» Роналду забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо