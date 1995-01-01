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    ⚡ Журналист Романо: Роналду близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил предложение вернуться в «Манчестер Юнайтед».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб с вечера четверга напрямую контактирует с агентом футболиста Жорже Мендешем.

    Сейчас все заинтересованные стороны обсуждают условия сделки и личного контракта 36-летнего португальца.

    Сам Роналду готов к возвращению в «МЮ». Ожидается, что соглашение между игроком и клубом будет рассчитано на два сезона.

    • Форвард выступал за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.
    • На него также претендует «Манчестер Сити».
    • В составе «Ювентуса» Роналду забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3250

      Oldtrafford83 39 минут назад

      Ждем возвращения домой!!!

      0
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      Рейтинг: +33

      3meeeD 1 час назад

      Надеюсь в МЮ!!!

      1
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      Рейтинг: +233

      lipatov32 1 час назад

      ФФП? Да пошел ты нах ФПП!!!!

      0
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      Рейтинг: +1629

      Красногорск_Фан 1 час назад

      По стилю МЮ ему ближе, да и болельщики помнят. МС просто не знает куда деньги девать и куда его ставить после покупки в схему игры. МС у МС ))

      1
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      Рейтинг: +1346

      PassCSKA 2 часа назад

      Да уж явно более умный ход чем в Сити... будут с Кавани песком посыпать поле)) Надеюсь 2-3 года еще в форме будет

      2
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      Рейтинг: +4114

      алдан2014 2 часа назад

      Так он куда всё таки переходит? В МЮ или МС?

      0
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      Рейтинг: +21255

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Почему бы не вернуться? В МЮ его ценят и уважают.

      4
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