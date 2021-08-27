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  • ⚡ Журналист Романо: Роналду близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед»

⚡ Журналист Романо: Роналду близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед»

27 августа 2021, 16:57
8

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил предложение вернуться в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб с вечера четверга напрямую контактирует с агентом футболиста Жорже Мендешем.

Сейчас все заинтересованные стороны обсуждают условия сделки и личного контракта 36-летнего португальца.

Сам Роналду готов к возвращению в «МЮ». Ожидается, что соглашение между игроком и клубом будет рассчитано на два сезона.

  • Форвард выступал за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.
  • На него также претендует «Манчестер Сити».
  • В составе «Ювентуса» Роналду забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Ювентус Роналду Криштиану Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1630073424
Почему бы не вернуться? В МЮ его ценят и уважают.
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алдан2014
1630074050
Так он куда всё таки переходит? В МЮ или МС?
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Aldo.CSKA
1630074055
Да уж явно более умный ход чем в Сити... будут с Кавани песком посыпать поле)) Надеюсь 2-3 года еще в форме будет
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Красногорск_Фан
1630074780
По стилю МЮ ему ближе, да и болельщики помнят. МС просто не знает куда деньги девать и куда его ставить после покупки в схему игры. МС у МС ))
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lipatov32
1630074858
ФФП? Да пошел ты нах ФПП!!!!
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3meeeD
1630077670
Надеюсь в МЮ!!!
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Oldtrafford83
1630079237
Ждем возвращения домой!!!
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hardwj
1630097859
Не зря Руни высказался! В Англию можно ему только в МЮ!
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