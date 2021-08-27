Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Гендиректор «Спартака» – о жеребьевке ЛЕ: «Соперники – сильные, фактически «группа смерти»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    «Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически «группа смерти». Соперники – сильные, каждый со своей яркой историей.

    «Наполи» и «Легия» – команды, с которыми «Спартак» уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. «Лестер» в представлении также не нуждается.

    В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают», – сказал Мележиков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:57
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +595

      ПалкоВводецъ 2 минуты назад

      Каждый клуб мечтает заполучить в соперники свиней. Этих лузеров любой клуб уделает по взрослому. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9757

      NewLife 8 минут назад

      Заранее сдается, что ли ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1868

      acor94 17 минут назад

      К слову, для настоящего Спартака любая группа это группа смерти...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88858
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67375
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru