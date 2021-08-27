Гендиректор «Спартака» – о жеребьевке ЛЕ: «Соперники – сильные, фактически «группа смерти»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Москвичи попали в квартет C.

Соперниками команды стали «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия) и «Легия» (Польша).

«Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически «группа смерти». Соперники – сильные, каждый со своей яркой историей.

«Наполи» и «Легия» – команды, с которыми «Спартак» уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. «Лестер» в представлении также не нуждается.

В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают», – сказал Мележиков.