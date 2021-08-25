Гурцкая: «Арустамян после интервью с Мамаевым был подавлен и убит. Он очень сильно переживал»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о состоянии журналиста Нобеля Арустамяна после интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. Из-за него комментатор покинул «Матч ТВ».

«В следующие два-три дня после интервью с Мамаевым Арустамян был просто подавлен и убит. Это не была игра с его стороны. Он действительно очень сильно переживал всю эту ситуацию. Она ему очень не нравилась», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Футбольный Биги».