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    Гурцкая: «Арустамян после интервью с Мамаевым был подавлен и убит. Он очень сильно переживал»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о состоянии журналиста Нобеля Арустамяна после интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. Из-за него комментатор покинул «Матч ТВ».

    «В следующие два-три дня после интервью с Мамаевым Арустамян был просто подавлен и убит. Это не была игра с его стороны. Он действительно очень сильно переживал всю эту ситуацию. Она ему очень не нравилась», – сказал Гурцкая.

    • Арустамян и Гурцкая дружат.
    • Арустамян посчитал, что такого формата интервью, какое получилось с Мамаевым, не должно выходить на «Матч ТВ» и ушел с канала.
    • У Арустамяна есть собственный ютуб-канал Nobel.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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