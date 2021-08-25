На матч «Зенит» – ЦСКА пустят не более 1000 зрителей

На матч 6-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА пустят до 1000 зрителей.

«В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга на игре против ЦСКА смогут присутствовать до 1000 зрителей.

Возможность посетить игру будет предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP.

Для владельцев абонементов, которые в связи с ограничениями, не смогут посетить матч, клуб подготовил специальное предложение. Информация о порядке посещения игры или спецпредложении от клуба будет направлена на электронный адрес, указанный при покупке абонемента.

Сине-бело-голубые приносят извинения всем тем, кто в связи с ограничениями не сможет побывать на домашнем матче любимой команды. Мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы все болельщики как можно скорее вернулись на «Газпром Арену», – говорится в сообщении «Зенита».