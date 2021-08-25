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На матч «Зенит» – ЦСКА пустят не более 1000 зрителей

25 августа 2021, 18:11
14

На матч 6-го тура РПЛ «Зенит»ЦСКА пустят до 1000 зрителей.

«В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга на игре против ЦСКА смогут присутствовать до 1000 зрителей.

Возможность посетить игру будет предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP.

Для владельцев абонементов, которые в связи с ограничениями, не смогут посетить матч, клуб подготовил специальное предложение. Информация о порядке посещения игры или спецпредложении от клуба будет направлена на электронный адрес, указанный при покупке абонемента.

Сине-бело-голубые приносят извинения всем тем, кто в связи с ограничениями не сможет побывать на домашнем матче любимой команды. Мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы все болельщики как можно скорее вернулись на «Газпром Арену», – говорится в сообщении «Зенита».

  • «Зенит» встретится с ЦСКА завтра, 26 августа.
  • Начало матча – в 20:45 мск.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (14)
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LOKOfanatik19
1629905182
бред...не страна, а черти знает что. Когда выгодно гос...у то хоть лям зрителей... достало уже, клубам бы сплотиться и сделать, что нибудь.
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vladimir-7
1629905193
На некоторых мероприятиях, людей собирают значительно больше, игры Роспотребнадзора продолжаются, других-то вопросов в России для них нет.
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Garrincha58
1629907619
Месяц назад на ЧЕ было можно 40 тыс., а сейчас 1000 и что изменилось? Летом Covid-19, что в отпуске был, а сейчас опять вышел на работу...
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Plyash
1629908372
Похоже,Роспотребнадзор ждёт взятки,но никто не предлагает.Хотелось бы посмотреть в рожу руководителю Роспотребнадзора гл.санитарному врачу России Поповой Анне,что за шмара и почему себя так ведёт.Может ей мужчины не хватает?Давайте сбросимся ей на вибратор,глядишь,подобреет.
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portero
1629908479
маразм крепчает, на стадион вместимостью 62 000 пустить 1000, идиоты...
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kosmonaft
1629912174
когда уже разгонят этих тупых ублюдков из роспотребнадзора
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kosmonaft
1629912289
зато на конченные выборы можно чем больше тем лутше дегенераты достали уже нужно кипиш поднимать
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сутулая собака и лисы
1629913075
это хорошая новость. ковид большим грузом лежит на врачах и нужно уважать их труд. но с другой стороны... А ГО ЕВРО ПРОВЕДЕМ В ПИТЕРЕ! УУУУУУ ******* БУДЕТ! АЛЫЕ ПАРУСА! ВСЕ НА АЛЫЕ ПАРУСА, ПАТРИОТИЗМ! ФИНАЛ ЛЧ В ПИТЕРЕ! ВСЕ НА ВЫБОРЫ! ВСЕ НА ВЫБОРЫ! так что бесит не 1000 человек на футбольной арене, а проф. непригодность в край ******** чиновников, которые способны лишь на полумеры и попил бюджета.
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mamba9090909
1629914626
На всех стадионах ограничения - тявкают только на Питер. Лужники, вместимость 81 тыс., допущено 3 тыс. - молчёк. А в Питере ограничение - тявканье. И тявкают в основном те, кто к этому матчу вообще никакого отношения не имеет.))
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