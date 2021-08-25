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    На матч «Зенит» – ЦСКА пустят не более 1000 зрителей

    На матч 6-го тура РПЛ «Зенит»ЦСКА пустят до 1000 зрителей.

    «В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга на игре против ЦСКА смогут присутствовать до 1000 зрителей.

    Возможность посетить игру будет предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP.

    Для владельцев абонементов, которые в связи с ограничениями, не смогут посетить матч, клуб подготовил специальное предложение. Информация о порядке посещения игры или спецпредложении от клуба будет направлена на электронный адрес, указанный при покупке абонемента.

    Сине-бело-голубые приносят извинения всем тем, кто в связи с ограничениями не сможет побывать на домашнем матче любимой команды. Мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы все болельщики как можно скорее вернулись на «Газпром Арену», – говорится в сообщении «Зенита».

    • «Зенит» встретится с ЦСКА завтра, 26 августа.
    • Начало матча – в 20:45 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии11
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      Рейтинг: +468

      сутулая собака и лисы 23 минуты назад

      это хорошая новость.
      ковид большим грузом лежит на врачах и нужно уважать их труд.

      но с другой стороны...
      А ГО ЕВРО ПРОВЕДЕМ В ПИТЕРЕ! УУУУУУ ******* БУДЕТ!
      АЛЫЕ ПАРУСА! ВСЕ НА АЛЫЕ ПАРУСА, ПАТРИОТИЗМ!
      ФИНАЛ ЛЧ В ПИТЕРЕ!
      ВСЕ НА ВЫБОРЫ! ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

      так что бесит не 1000 человек на футбольной арене, а проф. непригодность в край ******** чиновников, которые способны лишь на полумеры и попил бюджета.

      0
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      Рейтинг: +875

      kosmonaft 36 минут назад

      зато на конченные выборы можно чем больше тем лутше дегенераты достали уже нужно кипиш поднимать

      0
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      Рейтинг: +875

      kosmonaft 38 минут назад

      когда уже разгонят этих тупых ублюдков из роспотребнадзора

      0
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      Рейтинг: +2831

      Питерский князь 50 минут назад

      Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша!

      2
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      Рейтинг: +50902

      portero 1 час назад

      маразм крепчает, на стадион вместимостью 62 000 пустить 1000, идиоты...

      3
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      Рейтинг: +7347

      playsh 1 час назад

      Похоже,Роспотребнадзор ждёт взятки,но никто не предлагает.Хотелось бы посмотреть в рожу руководителю Роспотребнадзора гл.санитарному врачу России Поповой Анне,что за шмара и почему себя так ведёт.Может ей мужчины не хватает?Давайте сбросимся ей на вибратор,глядишь,подобреет.

      3
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      Рейтинг: +14074

      Garrincha58 1 час назад

      Месяц назад на ЧЕ было можно 40 тыс., а сейчас 1000 и что изменилось? Летом Covid-19, что в отпуске был, а сейчас опять вышел на работу...

      3
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      Рейтинг: +50902

      portero > Garrincha58 1 час назад

      значит объе...балово как всегда было , будем пускать по QR коду, сплошные пиз.даболы все чинуши во главе с царем....

      2
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      Рейтинг: +13563

      KLIM777 2 часа назад

      уроды беспонтовые, что вы творите суки.

      7
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      Рейтинг: +20350

      vladimir-7 2 часа назад

      На некоторых мероприятиях, людей собирают значительно больше, игры Роспотребнадзора продолжаются, других-то вопросов в России
      для них нет.

      6
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      Рейтинг: +1767

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      бред...не страна, а черти знает что. Когда выгодно гос...у то хоть лям зрителей... достало уже, клубам бы сплотиться и сделать, что нибудь.

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