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    Полузащитник «Челси» Анджорин прилетит на просмотр в «Локомотив»

    «Локомотив» рассматривает вариант с переходом полузащитника системы «Челси» Фаустино Анджорина. Футболист приедет в Москву 26 августа.

    Англичанин пройдет просмотр в «Локомотиве», по итогам которого станет ясно, будут ли москвичи организовывать трансфер.

    • Анджорин играл в групповом этапе Лиги чемпионов.
    • 19-летний атакующий полузащитник стоит 2,3 миллиона евро.
    • Последний трансфер «Локомотива» на текущий момент – полузащитник Алексис Бека-Бека.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Сегодня, 17:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 25 минут назад

      2.3 стоит, значит 12 отдадут топ менеджеры Локо)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2334

      Mister_Tomsk 32 минуты назад

      уххххкруто)

      0
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