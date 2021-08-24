Полузащитник «Челси» Анджорин прилетит на просмотр в «Локомотив»

«Локомотив» рассматривает вариант с переходом полузащитника системы «Челси» Фаустино Анджорина. Футболист приедет в Москву 26 августа.
Англичанин пройдет просмотр в «Локомотиве», по итогам которого станет ясно, будут ли москвичи организовывать трансфер.
- Анджорин играл в групповом этапе Лиги чемпионов.
- 19-летний атакующий полузащитник стоит 2,3 миллиона евро.
- Последний трансфер «Локомотива» на текущий момент – полузащитник Алексис Бека-Бека.
Источник: Eurostavka
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