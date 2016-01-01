Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Газизов – о лимите «10+15»: «Понятно, что не сейчас. Ещe год-два надо поработать при «8+17»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

    «Мы поговорили: каждый высказал своe мнение. Большинство клубов за гладкий чемпионат. Аргумент простой – спортивный принцип больше превалирует как раз в таком формате, где каждый сыграет с каждым, а случайностей будет меньше. Да и экономически многое нас не устроило.

    Что касается лимита, все понимают, что сейчас надо ещe поработать при нынешнем лимите, но со временем переходить на другие форматы. «10+15»? Понятно, что это не сейчас. Мы же не можем принять, а в следующем году отменить – это неправильно.

    Большинство клубов за рациональное зерно, но ещe год-два надо поработать при нынешнем лимите. За это время приготовить нормальный переход», – сказал Газизов.

    • Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».
    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Журналист Егоров: «Зенит» предложил выкупать легионерские места. Газизов поддержал идею

    Газизов – о выкупе легионерских мест: «Предложил другой клуб, а я поддержал»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:26
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      bomilazdeshnii 19 минут назад

      Правильно рассудил Газизов. Спешка нужна при ловле блох и ублажения чужой жены.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +594

      Rabinovi_ch 49 минут назад

      10+15 куда больше зло чем 8+17
      Сейчас дружно все паспортисты сядут на скамейку, под более высоклассных игроков и будут за те-же деньги сидеть на скамейке. А продавать их не будут, так как на подмену нужны более менее нормальные паспортисты.

      Дюков, не слушай таких чудесных людей, проводи реформу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1200

      Хейтер Аларм 1 час назад

      ...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88747
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67341
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru