Газизов – о лимите «10+15»: «Понятно, что не сейчас. Ещe год-два надо поработать при «8+17»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«Мы поговорили: каждый высказал своe мнение. Большинство клубов за гладкий чемпионат. Аргумент простой – спортивный принцип больше превалирует как раз в таком формате, где каждый сыграет с каждым, а случайностей будет меньше. Да и экономически многое нас не устроило.

Что касается лимита, все понимают, что сейчас надо ещe поработать при нынешнем лимите, но со временем переходить на другие форматы. «10+15»? Понятно, что это не сейчас. Мы же не можем принять, а в следующем году отменить – это неправильно.

Большинство клубов за рациональное зерно, но ещe год-два надо поработать при нынешнем лимите. За это время приготовить нормальный переход», – сказал Газизов.

Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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