Куликов: «Непривычно, что Крыховяк играет за другую команду, а не за тебя»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Надо было выйти и забить быстрый гол. Нам удалось забить даже два, после чего «Локомотив» отошел и стал действовать вторым номером, действовали по счету.

Во втором тайме сначала старались третий раз поразить ворота «Краснодара», а потом силы нас покинули. Крыховяк? Непривычно, что Гжегож играет не за тебя, а за другую команду», – сказал Куликов.

«Локомотив» благодаря этой победе поднялся на 3-е место.

Команда Марко Николича еще не проигрывала в этом чемпионате России.

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