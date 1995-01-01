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    Николич – о 2:1 с «Краснодаром»: «У «Локо» была стопроцентная самоотдача, настрой и дух»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

    «Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, поздравить с важной победой.

    Сегодня у команды была стопроцентная самоотдача, было видно, что у нашей команды есть дух, настрой, хотелось бы продолжать так и дальше. Нам очень важно поддерживать уровень самоотдачи, тогда получается качество игры.

    Замена Магкеева вместо Пабло? Магкеев старается, неслучайно вызван в сборную России. Никакой задачи играть против Крыховяка не было.

    У нас плотный график, много сборников, нам надо справиться с этим. Для этого у нас есть ротация и качественные игроки», – сказал Николич.

    • «Локомотив» благодаря этой победе поднялся на 3-е место.
    • Команда Марко Николича еще не проигрывала в этом чемпионате России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1583

      Красногорск_Фан 35 минут назад

      Спасибо за работу. Признаюсь когда пришел и по первым результатам вообще не верил в Николича. Рад что ошибся. Хоть иногда чудит, но работает и приносит болельщикам радость, результаты и даже дух в команде

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      Рейтинг: +3075

      Дедуктор 1 час назад

      Ну-ну. Не было, паньмаишь. Магкеев как то очень откровенно намекнул Краковяку. Что - не дергайся, дескать. А то сломаю. Резалт = численное большинство у Локо. Краковяк явно сдрейфил.
      Другое дело, зачем Краковяк так откровенно пальнул мячом в лицо Баринову? Очень мерзкий поступок.

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      Рейтинг: +9514

      житель СПб 1 час назад

      Именно Вам, Марко, первые поздравления! Вы - главный победитель. НО: во 2 тайме команда села, устала, могли получить и другой результат. Над этим надо работать.

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