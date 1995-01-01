Николич – о 2:1 с «Краснодаром»: «У «Локо» была стопроцентная самоотдача, настрой и дух»

Спасибо за работу. Признаюсь когда пришел и по первым результатам вообще не верил в Николича. Рад что ошибся. Хоть иногда чудит, но работает и приносит болельщикам радость, результаты и даже дух в команде
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.
«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, поздравить с важной победой.
Сегодня у команды была стопроцентная самоотдача, было видно, что у нашей команды есть дух, настрой, хотелось бы продолжать так и дальше. Нам очень важно поддерживать уровень самоотдачи, тогда получается качество игры.
Замена Магкеева вместо Пабло? Магкеев старается, неслучайно вызван в сборную России. Никакой задачи играть против Крыховяка не было.
У нас плотный график, много сборников, нам надо справиться с этим. Для этого у нас есть ротация и качественные игроки», – сказал Николич.
- «Локомотив» благодаря этой победе поднялся на 3-е место.
- Команда Марко Николича еще не проигрывала в этом чемпионате России.