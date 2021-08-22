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  • Смолов: «Локомотив» сыгрался как команда. Я стал больше работать, это принесло плоды»

Смолов: «Локомотив» сыгрался как команда. Я стал больше работать, это принесло плоды»

22 августа 2021, 20:45
6

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов высказался о победе над «Краснодаром» (2:1) в матче 5-го тура РПЛ. В этой игре 31-летний форвард сделал дубль.

«Мы сыгрались как команда, и схема в два нападающих мне подходит больше. Плюс я могу отметить, что я стал больше работать, больше уделяю дополнительным моментам внимания.

После продолжительной травмы длительностью четыре месяца я изменил немного систему подготовки, тренировок, это принесло свои плоды», – сказал Смолов.

  • В первых пяти турах РПЛ Смолов забил пять голов.
  • За этот же отрезок прошлого чемпионата у форварда был один гол.
  • «Локомотив» благодаря победе над «Краснодаром» поднялся на 3-е место.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (6)
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житель СПб
1629655818
Ну что же! Удачи ему и сборной!
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PAREVG.
1629664231
Забивай как можно больше, и заткни тех. кто говорит что после ЧМ ты сдулся...
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Князев
1629670074
Усердие в работе приносит плоды. Я неоднократно называл Смолова лентяем. Оно так и было. Трудись усердно, успех придёт!
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zigbert
1629709321
Да уж пора браться за ум Федор. Для Локомотива это будет только плюс.
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