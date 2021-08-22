Смолов: «Локомотив» сыгрался как команда. Я стал больше работать, это принесло плоды»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов высказался о победе над «Краснодаром» (2:1) в матче 5-го тура РПЛ. В этой игре 31-летний форвард сделал дубль.

«Мы сыгрались как команда, и схема в два нападающих мне подходит больше. Плюс я могу отметить, что я стал больше работать, больше уделяю дополнительным моментам внимания.

После продолжительной травмы длительностью четыре месяца я изменил немного систему подготовки, тренировок, это принесло свои плоды», – сказал Смолов.

В первых пяти турах РПЛ Смолов забил пять голов.

За этот же отрезок прошлого чемпионата у форварда был один гол.

«Локомотив» благодаря победе над «Краснодаром» поднялся на 3-е место.

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