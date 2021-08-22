РПЛ. «Локомотив» благодаря связке Жемалетдинов – Смолов победил «Краснодар»

Тандем Рифат Жемалетдинов – Федор Смолов принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром». Они организовали оба гола. Смолов ранее выступал за краснодарцев.

В первых пяти турах РПЛ Смолов забил пять голов. За этот же отрезок прошлого чемпионата у форварда был один гол.

Джон Кордоба забил в третьем матче подряд.

«Локомотив» поднялся на третье место. «Краснодар» идет девятым.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 7; 2:0 – Смолов, 33; 2:1 – Кордоба, 71.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов (Тикнизян, 70), Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Лисакович (Сильянов, 57), Камано (Пабло, 88).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов (Кайо, 46), Газинский, Черников (Сперцян, 67), Классон, Крыховяк, Кабелла (Ильин, 84), Кордоба.

Предупреждения: Лисакович, 14; Жемалетдинов, 39; Баринов, 78; Куликов, 90+2 – Черников, 61; Кабелла, 79; Газинский, 90+5.

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