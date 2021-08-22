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  • РПЛ. «Локомотив» благодаря связке Жемалетдинов – Смолов победил «Краснодар»

РПЛ. «Локомотив» благодаря связке Жемалетдинов – Смолов победил «Краснодар»

22 августа 2021, 17:54
48

Тандем Рифат ЖемалетдиновФедор Смолов принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром». Они организовали оба гола. Смолов ранее выступал за краснодарцев.

В первых пяти турах РПЛ Смолов забил пять голов. За этот же отрезок прошлого чемпионата у форварда был один гол.

Джон Кордоба забил в третьем матче подряд.

«Локомотив» поднялся на третье место. «Краснодар» идет девятым.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 7; 2:0 – Смолов, 33; 2:1 – Кордоба, 71.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов (Тикнизян, 70), Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Лисакович (Сильянов, 57), Камано (Пабло, 88).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов (Кайо, 46), Газинский, Черников (Сперцян, 67), Классон, Крыховяк, Кабелла (Ильин, 84), Кордоба.

Предупреждения: Лисакович, 14; Жемалетдинов, 39; Баринов, 78; Куликов, 90+2 – Черников, 61; Кабелла, 79; Газинский, 90+5.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Смолов Федор Жемалетдинов Рифат
Комментарии (48)
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PAREVG.
1629644286
С победой, красно-зеленые!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Боцман59rus
1629644393
- самые легкие два мяча Локомотива.... Ни опорника, ни ЦЗ у быков, причем из года в год, но покупают напов и б/у поляков
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portero
1629644482
Еслиб у бабушки был.... Кайо надо ставить в старт, а то зачморили парня, он уже играть боится, а в сравнении с ним, то что на поле играло гавно большее. Жаль второй не зашёл, пару моментов отомчных было....
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portero
1629644618
Пока Гончар не тянет.... раз проигрываем...
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владимир миронов
1629644723
А Краснодар прибавляет потихоньку. Вот защиты нет, искать надо. Локомотив с победой.
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житель СПб
1629644885
Интересный матч получился. В первом тайме - Локо выглядел блестящим, прекрасным! Потом, внимательно посмотрев повторы - хочу сказать, что эта победа в 1 тайме и в матче в целом - а 1 тайм определил общий результат - это исключительно тренерская работа Николича, который на 100% обыграл Гончаренко (что не удивительно, свое отношение к Гончаренко я не скрывал здесь никогда). Установка Николича привела примерно к 6 выходам, из которых 3-4 были стопроцентные. А голы - первый на грани, повезло, а второй - четкий. Вообще настроенность Смолова на игру была! Могли и 3й забить, и больше. Во втором игра перевернулась. Только неумение Краснодарцев доводить давление до результата, и, пожалуй, благосклонность судьи - не привели к равному результату.
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Retiremen_VMF
1629645357
Пол года прошло, а мы даже и близко не подошли по уровню Мусаева. Уберите пока не поздно гения Гончаренко и верните Мусаева. При гончаренко склок не меньше чем с Мусаевым. Бездари, накупиои классных игроков, а ума дать им некому. Это уже провал, ищите тренера!
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Рубинище
1629645591
Локо с победой . Кордоба у быков топ конечно.
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житель СПб
1629646871
Ключевую роль сыграла плохая защита Краснодара. Это его главная слабость. Надо защиту улучшать.
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Кузьмич на трибуне
1629651561
Всех болельщиков локо с победой. Краснодар терпит очередное поражение. Ну что ту поделаешь в нападение взяли хорошего игрока , а в защите просто дыра , а очень пусто.
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