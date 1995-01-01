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    РПЛ. «Локомотив» благодаря связке Жемалетдинов – Смолов победил «Краснодар»

    Тандем Рифат ЖемалетдиновФедор Смолов принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром». Они организовали оба гола. Смолов ранее выступал за краснодарцев.

    В первых пяти турах РПЛ Смолов забил пять голов. За этот же отрезок прошлого чемпионата у форварда был один гол.

    Джон Кордоба забил в третьем матче подряд.

    «Локомотив» поднялся на третье место. «Краснодар» идет девятым.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Смолов, 7; 2:0 – Смолов, 33; 2:1 – Кордоба, 71.

    «Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов (Тикнизян, 70), Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Лисакович (Сильянов, 57), Камано (Пабло, 88).

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов (Кайо, 46), Газинский, Черников (Сперцян, 67), Классон, Крыховяк, Кабелла (Ильин, 84), Кордоба.

    Предупреждения: Лисакович, 14; Жемалетдинов, 39; Баринов, 78; Куликов, 90+2 – Черников, 61; Кабелла, 79; Газинский, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии36
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      Рейтинг: +429

      вальтер79 6 минут назад

      интрига в чемпе нашем закручиваеться))))))))

      0
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      Рейтинг: +9478

      житель СПб 7 минут назад

      Ключевую роль сыграла плохая защита Краснодара. Это его главная слабость. Надо защиту улучшать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6712

      Рубинище 29 минут назад

      Локо с победой . Кордоба у быков топ конечно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9478

      житель СПб > Рубинище 13 минут назад

      Кордоба играл отлично!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7455

      Alekxei Z. 31 минуту назад

      Очень добротная игра.
      Понравились обе команды.
      Николич красавец !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9478

      житель СПб > Alekxei Z. 10 минут назад

      По сути Ваш ответ прочитал ниже.

      0
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      Рейтинг: +9478

      житель СПб > Alekxei Z. 7 минут назад

      Чем же понравился Краснодар? Отсутствием защиты в 1 тайме?

      0
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      Рейтинг: +1714

      Retiremen_VMF 32 минуты назад

      Пол года прошло, а мы даже и близко не подошли по уровню Мусаева. Уберите пока не поздно гения Гончаренко и верните Мусаева. При гончаренко склок не меньше чем с Мусаевым. Бездари, накупиои классных игроков, а ума дать им некому. Это уже провал, ищите тренера!

      1
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      Рейтинг: +1084

      sерж > Retiremen_VMF 17 минут назад

      Мусаеву тоже на покупали игроков,и толку?

      0
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      Рейтинг: +932

      Loko_Roma 33 минуты назад

      Что то совсем Камано нулевой, нужноеще одного Пабло, что прокачать парня

      0
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      ...
      Рейтинг: +1574

      Красногорск_Фан > Loko_Roma 23 минуты назад

      Ну мож разыграется. А может Жемалетдинов сейчас себя более ярко проявляет. И мнительный арап ушел в тень.

      0
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      Рейтинг: +8685

      Cleaner 34 минуты назад

      Смолов молодец. Краснодар во главе с Гончаренко бодрым шагом идет в ФНЛ!

      2
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      Рейтинг: +9478

      житель СПб > Cleaner 11 минут назад

      Про Гончаренко писал сразу - это не тренер топ-команд.

      0
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      Рейтинг: +3071

      Дедуктор 38 минут назад

      Кордоба очень силён. Похоже, это уже лучший центнап в РПЛ. Но как же сдал Рамирес! На данный момент - практически лишнее звено в бригаде "быков". Вредное.

      2
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      Рейтинг: +219

      Sancho010365 > Дедуктор 33 минуты назад

      Мужики он после травмы, дай бог ему набрать кондиций. Он же сильный парень кубанский как и мы. Я за него переживаю.

      0
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      Рейтинг: +9478

      житель СПб 40 минут назад

      Интересный матч получился. В первом тайме - Локо выглядел блестящим, прекрасным! Потом, внимательно посмотрев повторы - хочу сказать, что эта победа в 1 тайме и в матче в целом - а 1 тайм определил общий результат - это исключительно тренерская работа Николича, который на 100% обыграл Гончаренко (что не удивительно, свое отношение к Гончаренко я не скрывал здесь никогда). Установка Николича привела примерно к 6 выходам, из которых 3-4 были стопроцентные. А голы - первый на грани, повезло, а второй - четкий. Вообще настроенность Смолова на игру была! Могли и 3й забить, и больше.
      Во втором игра перевернулась. Только неумение Краснодарцев доводить давление до результата, и, пожалуй, благосклонность судьи - не привели к равному результату.

      5
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      Рейтинг: +3071

      Дедуктор > житель СПб 37 минут назад

      Верный анализ. Счет в первом тайме вообще мог быть разгромным. Если бы Лисакович был более командным игроком.

      3
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      Рейтинг: +1574

      Красногорск_Фан > Дедуктор 34 минуты назад

      Кстати да. Лисакович проявил себя эгоистом и запорол еще 2 верных момента. Фу таким быть

      2
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      Рейтинг: +7455

      Alekxei Z. > житель СПб 28 минут назад

      Согласен с вами во многом.
      Первый тайм проиграл именно Гончаренко.
      Замена на 46 Ионова на опорника перевернула игру , но поезд ( по Фрейду ) уже ушёл.

      1
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      Рейтинг: +6342

      владимир миронов 43 минуты назад

      А Краснодар прибавляет потихоньку. Вот защиты нет, искать надо. Локомотив с победой.

      4
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      Рейтинг: +8685

      Cleaner > владимир миронов 31 минуту назад

      К маю месяцу Краснодар еще прибавит. И на следующий уже год выиграет ФНЛ!

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