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    Семак: «К сожалению, в матче с «Уфой» «Зенит» не реализовал моменты»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на реализацию моментов после матча пятого тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Единственный мяч чемпион забил в первом тайме.

    «Игра складывалась достаточно хорошо для нас – и забить смогли, и в обороне играли хорошо – это то, что касается первого тайма. Во втором тайме ошиблись, и эта ошибка привела к пропущенному мячу. Игра, естественно, изменилась, стала нервной. К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали и не смогли сегодня победить. Будем готовится к следующим матчам», – сказал Семак.

    • «Уфа» не проиграла «Зениту» 4 из 5 последних очных матчей.
    • «Зенит» потерял 1-е место в таблице.
    • «Уфа» идет на 11-м месте.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    21.08.2021 21:03
    Комментарии9
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      Рейтинг: +9407

      житель СПб 27 секунд назад

      Очередной тренерский провал Семака. Полное отсутствие способности заставлять игроков - играть! Лентяи проленили матч.

      0
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      Рейтинг: +2807

      Питерский князь 16 минут назад

      В ЛЧ опозоримся.
      Благодаря Медведеву и Семаку.
      Один не делает трансферы, другой, не умеет тренировать.
      Гнать обоих!
      Клаудиньо, мне понравился.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4971

      Давид59 24 минуты назад

      Это констатация факта, а не разбор игры. Сказал бы правду, что играли бездарно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11404

      Hektor 84 1 час назад

      Судейство не мешало победить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14004

      Garrincha58 1 час назад

      Семак не тренер с такой игрой снова опозорят страну в ЛЧ, как можно смотреть на Дзюбу и Терёхина в атаке это же полный колхоз а защита вообще ужас, а у него ни к кому нет претензий, разве это тренер????

      4
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      Рейтинг: +5401

      BarStep 2 часа назад

      Нее..
      К сожалению, тренер не соответствует требованиям современного футбола и амбициям Зенита..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      заткнитемнерот 2 часа назад

      Интересно, на каком месте Зенит по платежным ведомостям игроков среди европейских клубов? Не поверю, что в том же Лестере такой коммент от главного схавали бы...
      Типа, играли хорошо, но пропустили, концовка стала нервной, поэтому не выиграли. Это что за бред?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9230

      knikos 3 часа назад

      Будешь так глупо с составом играть , ни хрена не добьёшься . Азмун со старта с Ерохой было бы намного продуктивнее . А Дзюба на навал хорош . Да и на тренировках , похоже , забили большой и толстый на подачи в штрафную и прострелы .

      4
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      Рейтинг: +12559

      paracetamol 3 часа назад

      Чё делать собираешься, Серега?

      2
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