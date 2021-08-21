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  • Семак: «К сожалению, в матче с «Уфой» «Зенит» не реализовал моменты»

Семак: «К сожалению, в матче с «Уфой» «Зенит» не реализовал моменты»

21 августа 2021, 21:03
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на реализацию моментов после матча пятого тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Единственный мяч чемпион забил в первом тайме.

«Игра складывалась достаточно хорошо для нас – и забить смогли, и в обороне играли хорошо – это то, что касается первого тайма. Во втором тайме ошиблись, и эта ошибка привела к пропущенному мячу. Игра, естественно, изменилась, стала нервной. К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали и не смогли сегодня победить. Будем готовится к следующим матчам», – сказал Семак.

  • «Уфа» не проиграла «Зениту» 4 из 5 последних очных матчей.
  • «Зенит» потерял 1-е место в таблице.
  • «Уфа» идет на 11-м месте.

«Уфа» показала эмоции Стукалова после ничьей с «Зенитом»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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paracetamol
1629569147
Чё делать собираешься, Серега?
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knikos
1629569171
Будешь так глупо с составом играть , ни хрена не добьёшься . Азмун со старта с Ерохой было бы намного продуктивнее . А Дзюба на навал хорош . Да и на тренировках , похоже , забили большой и толстый на подачи в штрафную и прострелы .
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заткнитемнерот
1629569898
Интересно, на каком месте Зенит по платежным ведомостям игроков среди европейских клубов? Не поверю, что в том же Лестере такой коммент от главного схавали бы... Типа, играли хорошо, но пропустили, концовка стала нервной, поэтому не выиграли. Это что за бред?
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BarStep
1629570538
Нее.. К сожалению, тренер не соответствует требованиям современного футбола и амбициям Зенита..
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Garrincha58
1629573025
Семак не тренер с такой игрой снова опозорят страну в ЛЧ, как можно смотреть на Дзюбу и Терёхина в атаке это же полный колхоз а защита вообще ужас, а у него ни к кому нет претензий, разве это тренер????
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Hektor 84
1629573113
Судейство не мешало победить?
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Давид59
1629578484
Это констатация факта, а не разбор игры. Сказал бы правду, что играли бездарно.
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житель СПб
1629579951
Очередной тренерский провал Семака. Полное отсутствие способности заставлять игроков - играть! Лентяи проленили матч.
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