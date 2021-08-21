Семак: «К сожалению, в матче с «Уфой» «Зенит» не реализовал моменты»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на реализацию моментов после матча пятого тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Единственный мяч чемпион забил в первом тайме.

«Игра складывалась достаточно хорошо для нас – и забить смогли, и в обороне играли хорошо – это то, что касается первого тайма. Во втором тайме ошиблись, и эта ошибка привела к пропущенному мячу. Игра, естественно, изменилась, стала нервной. К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали и не смогли сегодня победить. Будем готовится к следующим матчам», – сказал Семак.

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