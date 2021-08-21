Аллегри: «Роналду сказал мне, что остается в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу будущего нападающего Криштиану Роналду.
«Роналду сказал мне, что остается в «Ювентусе». Он всегда хорошо тренировался и никогда не говорил нам, что хочет уйти. Я видел только сплетни в газетах.
Криштиану – бонус для нас, поскольку гарантирует большое количество голов», – сказал Аллегри.
- Контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года.
- Он провел в «Ювентусе» 3 полных сезона.
- Форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 133 матчах.
Источник: Football Italia