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    Аллегри: «Роналду сказал мне, что остается в «Ювентусе»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу будущего нападающего Криштиану Роналду.

    «Роналду сказал мне, что остается в «Ювентусе». Он всегда хорошо тренировался и никогда не говорил нам, что хочет уйти. Я видел только сплетни в газетах.

    Криштиану – бонус для нас, поскольку гарантирует большое количество голов», – сказал Аллегри.

    • Контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года.
    • Он провел в «Ювентусе» 3 полных сезона.
    • Форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 133 матчах.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13988

      Garrincha58 1 час назад

      наши кривоногие игрочишки за всю карьеру не могут 100 забить, а он в таком возрасте за три сезона 101 и многие деятели здесь его ещё тролят

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