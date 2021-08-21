Аллегри: «Роналду сказал мне, что остается в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу будущего нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду сказал мне, что остается в «Ювентусе». Он всегда хорошо тренировался и никогда не говорил нам, что хочет уйти. Я видел только сплетни в газетах.

Криштиану – бонус для нас, поскольку гарантирует большое количество голов», – сказал Аллегри.