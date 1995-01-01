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    РПЛ: «От «Урала» не поступало информации о случаях заражения коронавирусом»

    РПЛ выступила с заявлением по поводу проведения матча пятого тура между «Уралом» и «Динамо».

    «По состоянию на утро субботы, 21 августа, РПЛ получила от «Урала» список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против «Динамо».

    В это число входят игроки, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона «Екатеринбург Арена».

    От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме.

    Оперштаб отмечает, что клуб и Лига действуют в рамках Санитарного регламента.

    Матч «Урал» – «Динамо» состоится в Екатеринбурге 21 августа в 18:00 по московскому времени«, – говорится в заявлении РПЛ.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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