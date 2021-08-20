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    Президент «Урала» – о вспышке коронавируса: «Это неправда. Все футболисты здоровы»

    Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию о заболевании коронавирусом нескольких игроков команды.

    «Это неправда. У нас в команде все футболисты здоровы и дай бог, чтобы так было и дальше.

    Вакцинация у нас проходит абсолютно добровольно: есть ребята, которые проходят уже второй этап, кто-то – только первый.

    Но все видят и понимают, что творится в стране, поэтому относятся к этому максимально ответственно», – сказал Иванов.

    • «Урал» занимает последнее место в таблице РПЛ по итогам 4 туров.
    • В субботу команда из Екатеринбурга должна дома сыграть с «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      dimkapopov 56 минут назад

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      Рейтинг: +3371

      neim 2 часа назад

      Как обычно на Бомбардире, одни "звездят", другие оправдываются, третьи комментируют то, чего может еще и не было ))).

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      Рейтинг: +6300

      серега кашин 2 часа назад

      что то темнят они там

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