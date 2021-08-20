Президент «Урала» – о вспышке коронавируса: «Это неправда. Все футболисты здоровы»

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию о заболевании коронавирусом нескольких игроков команды.

«Это неправда. У нас в команде все футболисты здоровы и дай бог, чтобы так было и дальше.

Вакцинация у нас проходит абсолютно добровольно: есть ребята, которые проходят уже второй этап, кто-то – только первый.

Но все видят и понимают, что творится в стране, поэтому относятся к этому максимально ответственно», – сказал Иванов.