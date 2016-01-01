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    Газизов – о Дивееве: «ЦСКА большой клуб, но Игорю и АПЛ вполне по силам»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о защитнике ЦСКА Игоре Дивееве.

    — Когда в «Уфе», по вашим ощущениям, появится новый Зинченко?

    — Может, завтра, а может, спустя время. Саша талант такого калибра, который не загонишь в планы. Всегда привожу его как пример человека, дарование которого позволило ему изменить жизнь и сделать суперкарьеру.

    У нас есть и собственные воспитанники с огромным потенциалом. Тот же Дивеев, например, коренной уфимец, выпускник городской школы. ЦСКА большой клуб, но Игорю, считаю, и английская лига вполне по силам.

    — Зинченко и Дивеев — козыри в переговорах с новичками, опасающимися ссылки в Башкирию?

    — И они, и Фомин как пример быстрого ухода. Даниил пришел к нам из «Краснодара» за шесть миллионов рублей. Через год ушел в «Динамо» за совсем другие деньги, теперь он в сборной. Трамплин? Трамплин. Подтверждение того, что «Уфа» не губит, а развивает футболистов.

    • В прошлом сезоне Дивеев провел за ЦСКА 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20194

      vladimir-7 2 часа назад

      Зарема, гражданская сожительница владельца спартака Федуна, только услышав о генеральном директоре Уфы, Газизове, впала в кому и медики с трудом вывели её из комы, но говорить, пока, она не может.

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