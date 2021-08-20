Газизов – о Дивееве: «ЦСКА большой клуб, но Игорю и АПЛ вполне по силам»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о защитнике ЦСКА Игоре Дивееве.

— Когда в «Уфе», по вашим ощущениям, появится новый Зинченко?

— Может, завтра, а может, спустя время. Саша талант такого калибра, который не загонишь в планы. Всегда привожу его как пример человека, дарование которого позволило ему изменить жизнь и сделать суперкарьеру.

У нас есть и собственные воспитанники с огромным потенциалом. Тот же Дивеев, например, коренной уфимец, выпускник городской школы. ЦСКА большой клуб, но Игорю, считаю, и английская лига вполне по силам.

— Зинченко и Дивеев — козыри в переговорах с новичками, опасающимися ссылки в Башкирию?

— И они, и Фомин как пример быстрого ухода. Даниил пришел к нам из «Краснодара» за шесть миллионов рублей. Через год ушел в «Динамо» за совсем другие деньги, теперь он в сборной. Трамплин? Трамплин. Подтверждение того, что «Уфа» не губит, а развивает футболистов.

В прошлом сезоне Дивеев провел за ЦСКА 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

Газизов – о цели «Уфы»: «Прорваться в еврокубки и навести там шороху»