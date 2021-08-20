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  • Газизов – о Дивееве: «ЦСКА большой клуб, но Игорю и АПЛ вполне по силам»

Газизов – о Дивееве: «ЦСКА большой клуб, но Игорю и АПЛ вполне по силам»

20 августа 2021, 08:36
4

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о защитнике ЦСКА Игоре Дивееве.

— Когда в «Уфе», по вашим ощущениям, появится новый Зинченко?

— Может, завтра, а может, спустя время. Саша талант такого калибра, который не загонишь в планы. Всегда привожу его как пример человека, дарование которого позволило ему изменить жизнь и сделать суперкарьеру.

У нас есть и собственные воспитанники с огромным потенциалом. Тот же Дивеев, например, коренной уфимец, выпускник городской школы. ЦСКА большой клуб, но Игорю, считаю, и английская лига вполне по силам.

— Зинченко и Дивеев — козыри в переговорах с новичками, опасающимися ссылки в Башкирию?

— И они, и Фомин как пример быстрого ухода. Даниил пришел к нам из «Краснодара» за шесть миллионов рублей. Через год ушел в «Динамо» за совсем другие деньги, теперь он в сборной. Трамплин? Трамплин. Подтверждение того, что «Уфа» не губит, а развивает футболистов.

  • В прошлом сезоне Дивеев провел за ЦСКА 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

Газизов – о цели «Уфы»: «Прорваться в еврокубки и навести там шороху»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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vladimir-7
1629439707
Зарема, гражданская сожительница владельца спартака Федуна, только услышав о генеральном директоре Уфы, Газизове, впала в кому и медики с трудом вывели её из комы, но говорить, пока, она не может.
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Play
1629449738
Сразу после того, как Газизов продаст в Манчестер Сити Урунова
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TANNER
1629449982
С теми скоростями что в АПЛ, Дивеев будет с центра поля наблюдать за тем, как в его ворота забивают гол. Потому что АПЛ наверно еще никогда не видела настолько медленного игрока. 4й или 5й дивизион Англии возможно ему по силам. Если какая то команда АПЛ захочет целенаправленно быть на 20 месте, то Дивеев это самый лучший вариант. ЧЕ показал что из себя это чудо представляет, на пару с Семеновым. Такой высер даже смешно читать
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nelli.popova
1629450755
Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ------ http://bit.do/divaxa
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