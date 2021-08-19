Газизов – о цели «Уфы»: «Прорваться в еврокубки и навести там шороху»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о глобальной цели башкирской команды.

«Прорваться в еврокубки и навести там шороху. Спортивная составляющая очень важна, она влияет на любые клубные процессы и показатели. Если станем успешными в плане результатов, это позитивно отразится на финансах, болельщиках, трансферах, – на всем.

У нас не так много источников дохода в сравнении с Англией, например. Нам не платит лига, скромны отчисления от телевидения, очень недорогие билеты. Рабочих инструментов гораздо меньше, но мы стараемся максимально их использовать», – сказал Газизов.

«Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.

В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.

В сезоне-2018/2019 уфимцы участвовали в квалификации Лиги Европы. Они вылетели от «Рейнджерс».

Газизов: «Смотрите в таблицу. Когда пришел в «Спартак», клуб был девятым, когда уходил – первым»