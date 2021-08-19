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    Газизов – о цели «Уфы»: «Прорваться в еврокубки и навести там шороху»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о глобальной цели башкирской команды.

    «Прорваться в еврокубки и навести там шороху. Спортивная составляющая очень важна, она влияет на любые клубные процессы и показатели. Если станем успешными в плане результатов, это позитивно отразится на финансах, болельщиках, трансферах, – на всем.

    У нас не так много источников дохода в сравнении с Англией, например. Нам не платит лига, скромны отчисления от телевидения, очень недорогие билеты. Рабочих инструментов гораздо меньше, но мы стараемся максимально их использовать», – сказал Газизов.

    • «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
    • В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.
    • В сезоне-2018/2019 уфимцы участвовали в квалификации Лиги Европы. Они вылетели от «Рейнджерс».

    Газизов: «Смотрите в таблицу. Когда пришел в «Спартак», клуб был девятым, когда уходил – первым»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.08.2021 23:54
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