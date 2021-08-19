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  • Газизов – о цели «Уфы»: «Прорваться в еврокубки и навести там шороху»

Газизов – о цели «Уфы»: «Прорваться в еврокубки и навести там шороху»

19 августа 2021, 23:54
29

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о глобальной цели башкирской команды.

«Прорваться в еврокубки и навести там шороху. Спортивная составляющая очень важна, она влияет на любые клубные процессы и показатели. Если станем успешными в плане результатов, это позитивно отразится на финансах, болельщиках, трансферах, – на всем.

У нас не так много источников дохода в сравнении с Англией, например. Нам не платит лига, скромны отчисления от телевидения, очень недорогие билеты. Рабочих инструментов гораздо меньше, но мы стараемся максимально их использовать», – сказал Газизов.

  • «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
  • В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.
  • В сезоне-2018/2019 уфимцы участвовали в квалификации Лиги Европы. Они вылетели от «Рейнджерс».

Газизов: «Смотрите в таблицу. Когда пришел в «Спартак», клуб был девятым, когда уходил – первым»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (29)
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portero
1629430993
Что-то наши шороху наводят вылетая до группового этапа, если так, то ну его нафиг.
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Fusballer
1629432942
Третий сезон наши шороху наводят. Думаю, скоро и команды из Люксембурга будут считать за счастье встретиться с нашими клубами.
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Алекс636363
1629434621
так с люксембургской и сыграла уфа на равных - 2-1 и 2-2)))))))))
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Artemka444
1629436386
Ха ха ха Интересно что они там курят??
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Иван Петров 1986
1629436988
Да ты уже везде шороху навел. Только тут у тебя деньжат маловато - шорохи твои очень тихие будут.
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MaxRnD
1629438503
У нас спец по "шорохам" в ЕК пока только Бердыев, у остальных же тренеров это не осуществимые мечты и грёзы ....
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vladimir-7
1629438930
Для того, чтобы прорваться в еврокубки, надо порвать все команды РПЛ, хотя бы, в этом, 2021 году.
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JTherry
1629440515
"перчаточник", все об этом мечтают в начале сезона, а в следующем бесславно вылетают даже из Лиги конференций от ноунеймов из Польши...) "наведи шороху" в завтрашнем матче против бромжей, и тебе зачтется...!
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nelli.popova
1629450796
Гоpячиe дeвKи xотят oбщeния и сeKcа, нe yпyсти cвoй шaнc.....----- https://urlz.fr/gjE2
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RJM555
1629456339
Это говорит клуб который находиться на 11 ом месте РПЛ....болтун....так и работает
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