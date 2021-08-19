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  • Газизов: «Смотрите в таблицу. Когда пришел в «Спартак», клуб был девятым, когда уходил – первым»

Газизов: «Смотрите в таблицу. Когда пришел в «Спартак», клуб был девятым, когда уходил – первым»

19 августа 2021, 18:50
10

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил свой вклад в успехи «Спартака» в прошлом сезоне.

— Сразу после Кубка у вас выездной матч против «Спартака». Снова настраиваетесь на 3:0 в гостях?

— Настраиваемся, это главное. «Спартак» для нас раздражитель, остальное не имеет значения. Не думаю, к примеру, что я раздражитель для кого-то в «Спартаке». Один из генеральных директоров, таких в клубе было очень много.

— И будет, кажется.

— Уже не моя история.

— Чему вас научил короткий период работы в Москве?

— Не хочется вспоминать, моя задача как менеджера — двигаться только вперед. Знаю одно: когда пришел, «Спартак» был на девятом месте, когда уходил — на первом. Прочее — частности.

Хотите что-то понять — смотрите на табло или в таблицу. Заниматься болтовней в задачи менеджера не входит.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте он вернулся в «Уфу».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (10)
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Garrincha58
1629388727
интересно, а когда в декабре прошлого года Спартак был на первом месте? что то вы Газизов спутали
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Plyash
1629392317
Слюной подавись своей,хряк кастрированный.
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oyabun
1629394298
А при чем здесь сам Газизов? Налицо мания величия.
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JTherry
1629398624
во, колхозник дает, все заслуги Тедеско себе приписал...) а по сути на первом месте Спартак был всего 2 тура, помнит, "перчаточник"...
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zigbert
1629444671
На Спартаке заработал хорошо.И еще чем то недоволен.
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mahan
1629448642
Как ты любишь приписывать себе чужие заслуги, там где был Спартак это заслуги Тедеско. Ты тут не при чем, наоборот мешал ему только, не привез игроков которые ему нужны были, а притащил свою бездарность Урунова.
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