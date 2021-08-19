Газизов: «Смотрите в таблицу. Когда пришел в «Спартак», клуб был девятым, когда уходил – первым»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил свой вклад в успехи «Спартака» в прошлом сезоне.

— Сразу после Кубка у вас выездной матч против «Спартака». Снова настраиваетесь на 3:0 в гостях?

— Настраиваемся, это главное. «Спартак» для нас раздражитель, остальное не имеет значения. Не думаю, к примеру, что я раздражитель для кого-то в «Спартаке». Один из генеральных директоров, таких в клубе было очень много.

— И будет, кажется.

— Уже не моя история.

— Чему вас научил короткий период работы в Москве?

— Не хочется вспоминать, моя задача как менеджера — двигаться только вперед. Знаю одно: когда пришел, «Спартак» был на девятом месте, когда уходил — на первом. Прочее — частности.

Хотите что-то понять — смотрите на табло или в таблицу. Заниматься болтовней в задачи менеджера не входит.