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    Газизов: «Смотрите в таблицу. Когда пришел в «Спартак», клуб был девятым, когда уходил – первым»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил свой вклад в успехи «Спартака» в прошлом сезоне.

    — Сразу после Кубка у вас выездной матч против «Спартака». Снова настраиваетесь на 3:0 в гостях?

    — Настраиваемся, это главное. «Спартак» для нас раздражитель, остальное не имеет значения. Не думаю, к примеру, что я раздражитель для кого-то в «Спартаке». Один из генеральных директоров, таких в клубе было очень много.

    — И будет, кажется.

    — Уже не моя история.

    — Чему вас научил короткий период работы в Москве?

    — Не хочется вспоминать, моя задача как менеджера — двигаться только вперед. Знаю одно: когда пришел, «Спартак» был на девятом месте, когда уходил — на первом. Прочее — частности.

    Хотите что-то понять — смотрите на табло или в таблицу. Заниматься болтовней в задачи менеджера не входит.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7258

      playsh 8 минут назад

      Слюной подавись своей,хряк кастрированный.

      0
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      Рейтинг: +449

      ПалкоВводецъ 44 минуты назад

      Свиньи надолго обосновались на 9 месте. Это их потолок. Пусть лучше будут выше достойные команды, а не этот мазутный проект. Гыгыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3699

      Semenycch 45 минут назад

      Помните, что этот Газизов кудахтал при переходе в Спартак и при временной работе на свиней? Он изображал из себя семью еще большую, чем сами свиньи. С тех пор этого мудака не уважаю.

      1
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      Рейтинг: +13968

      Garrincha58 1 час назад

      интересно, а когда в декабре прошлого года Спартак был на первом месте? что то вы Газизов спутали

      3
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      ...
      Рейтинг: +5154

      afw13 > Garrincha58 54 минуты назад

      собака лает - караван идет, пусть себе тявкает, Спартаку с этим проходимцем не по пути.

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