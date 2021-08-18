Президент «Урала»: «Стараемся не допускать подобного тому, что происходит в «Спартаке»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

«Мы не следим за происходящим в «Спартаке», но у себя стараемся не допускать чего-то подобного. Все, кто у нас работал, до сих пор в нормальных отношениях с нами. Даже те, кого мы снимали с должности, или кто от нас уходил сам. Со всеми добрые отношения. Может быть, один человек только ушел от нас не очень хорошо, как я считаю, и со мной согласна большая часть клуба. А с остальными мы созваниваемся, общаемся.

Все переживают за «Урал», выходят на связь после каждой игры. Так, поддерживаем контакты и с Гусевым, и с Тархановым, и вообще со всем тренерами, которые у нас работали. Клуб делает все, чтобы им работалось комфортно. Все их пожелания мы выполняем. Да, может быть, не смогли привезти Месси. Нас просили привезти Месси и Роналду, но мы не смогли. А так мы все желания выполняем», – сказал Иванов.

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