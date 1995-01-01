Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Президент «Урала»: «Стараемся не допускать подобного тому, что происходит в «Спартаке»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

    «Мы не следим за происходящим в «Спартаке», но у себя стараемся не допускать чего-то подобного. Все, кто у нас работал, до сих пор в нормальных отношениях с нами. Даже те, кого мы снимали с должности, или кто от нас уходил сам. Со всеми добрые отношения. Может быть, один человек только ушел от нас не очень хорошо, как я считаю, и со мной согласна большая часть клуба. А с остальными мы созваниваемся, общаемся.

    Все переживают за «Урал», выходят на связь после каждой игры. Так, поддерживаем контакты и с Гусевым, и с Тархановым, и вообще со всем тренерами, которые у нас работали. Клуб делает все, чтобы им работалось комфортно. Все их пожелания мы выполняем. Да, может быть, не смогли привезти Месси. Нас просили привезти Месси и Роналду, но мы не смогли. А так мы все желания выполняем», – сказал Иванов.

    • Ранее из московского клуба ушел спортивный директор Дмитрий Попов.
    • Причиной его ухода стала жена Леонида Федуна Зарема Салихова.

    Попов показал переписку с Заремой насчет Витории. Она аргументировала выбор тренера гороскопом и буквой «р» в имени

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:51
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8436

      Cleaner 19 минут назад

      Прочитал комментарий президента Урала. За Спартак СТЫДНО стало...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13077

      Persona_non_Grata > Cleaner 17 минут назад

      Ну вот ты и скатился , до уровня " несгибаемых " (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8436

      Cleaner > Persona_non_Grata 14 минут назад

      Несгибаемые иногда сеют вечное!..)))
      Ну и смешно же получилось!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13077

      Persona_non_Grata > Cleaner 11 минут назад

      Да уж - глупость неистребима , поэтому вечна (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8436

      Cleaner > Persona_non_Grata 4 минуты назад

      Григорий Иванов в этом вопросе прав. Как ни крути, красиво расставаться со своими бывшими кумирами в Спартаке не умеют. Каждый новый начальник плюет в спину старому. С приходом нового игрока ушедших поливают грязью. Так же поступают и спартаковские болелы.
      С этим то согласны?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2271

      FRZZ 33 минуты назад

      Что с дурака возьмешь? Открыл рот и показал свой уровень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28976

      oyabun 47 минут назад

      Пропиарился? Молодец, Зачёт!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Vitaga 1 час назад

      странный тип. недалекий. Федун на его фоне выглядит гигантом мысли и куда более толковым и порядочным. и на скамейке не сидит в оранжевом пальто - это вообще дико

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24662

      Боцман59rus 1 час назад

      - завхоз проявился)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9536

      NewLife 1 час назад

      Как только Григорий Иванов открывает рот, сразу становится очевидной его дурковатость.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24569

      silver29 1 час назад

      Гришок сам себе противоречит, «Мы не следим за происходящим в «Спартаке», но у себя стараемся не допускать чего-то подобного", а откуда он тогда знает что не надо делать если не следит ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13077

      Persona_non_Grata > silver29 20 минут назад

      Крылатая фраза не умерла - " Я Пастернака не читал , но осуждаю " )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8436

      Cleaner > silver29 17 минут назад

      Так Спартак на ВСЮ ПЛАНЕТУ славится! Про Зарему даже в Австралии знают!..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2552

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да у вас денег - то нет, воровать нечего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10181

      Литейный4 2 часа назад

      Из свинарника всех гонят ссаными тряпками. Вот потом и мстят своим обидчикам. Стыдоба одна у них. Гыгыгы

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20134

      vladimir-7 2 часа назад

      Вот и правильно, метод проб и ошибок приводит к очень хорошим результатам. Удачи Уралу.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88596
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67269
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru