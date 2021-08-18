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  • Президент «Урала»: «Стараемся не допускать подобного тому, что происходит в «Спартаке»

Президент «Урала»: «Стараемся не допускать подобного тому, что происходит в «Спартаке»

18 августа 2021, 08:51
24

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

«Мы не следим за происходящим в «Спартаке», но у себя стараемся не допускать чего-то подобного. Все, кто у нас работал, до сих пор в нормальных отношениях с нами. Даже те, кого мы снимали с должности, или кто от нас уходил сам. Со всеми добрые отношения. Может быть, один человек только ушел от нас не очень хорошо, как я считаю, и со мной согласна большая часть клуба. А с остальными мы созваниваемся, общаемся.

Все переживают за «Урал», выходят на связь после каждой игры. Так, поддерживаем контакты и с Гусевым, и с Тархановым, и вообще со всем тренерами, которые у нас работали. Клуб делает все, чтобы им работалось комфортно. Все их пожелания мы выполняем. Да, может быть, не смогли привезти Месси. Нас просили привезти Месси и Роналду, но мы не смогли. А так мы все желания выполняем», – сказал Иванов.

  • Ранее из московского клуба ушел спортивный директор Дмитрий Попов.
  • Причиной его ухода стала жена Леонида Федуна Зарема Салихова.

Попов показал переписку с Заремой насчет Витории. Она аргументировала выбор тренера гороскопом и буквой «р» в имени

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Иванов Григорий
Комментарии (24)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1629267801
Сменив тренера, ты уже уподобился свинье!
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амани
1629268769
Спартак -это всероссийское посмешище последних лет.....Вам далеко до них.....
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Рубинище
1629268823
Нашёл с кем сравнивать. Плетутся каждый год в ..опе, прописка на дне РПЛ железобетонная - старайтесь, не допускайте, он искренне считает, что хорошо работают и играют-молодцы.
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vladimir-7
1629268918
Вот и правильно, метод проб и ошибок приводит к очень хорошим результатам. Удачи Уралу.
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NewLife
1629271102
Как только Григорий Иванов открывает рот, сразу становится очевидной его дурковатость.
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Боцман59rus
1629271519
- завхоз проявился)))
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Vitaga
1629272190
странный тип. недалекий. Федун на его фоне выглядит гигантом мысли и куда более толковым и порядочным. и на скамейке не сидит в оранжевом пальто - это вообще дико
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oyabun
1629273949
Пропиарился? Молодец, Зачёт!!
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Красногорск_Фан
1629283673
Вспоминается старая притча о праведнике который сидел на улице и осуждал проходящих мимо грешников. Настало время , грешников в рай , праведника в ад. Он - как же так?! Что за на?! Ну они то после твоих замечаний иногда раскаивались и работали над собой. А ты сидел и кайфовал считая чужие грехи, вместо того чтобы быть скромней. Сорри за многословие, но неужто в Урале свои проблемы закончились если до других дело есть.
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Из Твери Леха
1629284365
...но от Москвы до чукотский морей, вонь от спартака идет все сильней...
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