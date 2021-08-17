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Ван Гаал: «Моя цель – выиграть чемпионат мира»

17 августа 2021, 17:35
2

Новый главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал прокомментировал свое назначение.

«Я в третий раз возглавил национальную команду. Послужить своей стране – честь для меня. Но в этот раз речь идет о чем-то большем. Я пять лет был на пенсии, а потом увидел необходимость принять сборную. Кто еще должен был это сделать?

Моя цель – выиграть чемпионат мира, но я делаю это не для себя. Я делаю это для нидерландского футбола. Будь я на месте футбольного союза, я бы тоже выбрал себя. Поэтому я согласился», – сказал 70-летний специалист.

  • Ван Гаал тренировал Нидерланды с 2000-го по 2001-й, а также с 2012-го по 2014-й год.
  • Сборная под его руководством стала бронзовым призером ЧМ-2014.

Источник: De Telegraaf
Голландия. Эредивизие Нидерланды ван Гаал Луи
Комментарии (2)
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Garrincha58
1629213066
вряд ли нынешняя сборная Нидерландов способна выиграть Кубок ФИФА
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zigbert
1629229881
Пять лет отсутствия на тренерском посту дали о себе знать. Соскучившись по своей работе Луи ван Гаал готов свернуть горы.
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