Ван Гаал: «Моя цель – выиграть чемпионат мира»

Новый главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал прокомментировал свое назначение.
«Я в третий раз возглавил национальную команду. Послужить своей стране – честь для меня. Но в этот раз речь идет о чем-то большем. Я пять лет был на пенсии, а потом увидел необходимость принять сборную. Кто еще должен был это сделать?
Моя цель – выиграть чемпионат мира, но я делаю это не для себя. Я делаю это для нидерландского футбола. Будь я на месте футбольного союза, я бы тоже выбрал себя. Поэтому я согласился», – сказал 70-летний специалист.
- Ван Гаал тренировал Нидерланды с 2000-го по 2001-й, а также с 2012-го по 2014-й год.
- Сборная под его руководством стала бронзовым призером ЧМ-2014.
Источник: De Telegraaf