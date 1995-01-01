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    Ван Гаал: «Моя цель – выиграть чемпионат мира»

    Новый главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал прокомментировал свое назначение.

    «Я в третий раз возглавил национальную команду. Послужить своей стране – честь для меня. Но в этот раз речь идет о чем-то большем. Я пять лет был на пенсии, а потом увидел необходимость принять сборную. Кто еще должен был это сделать?

    Моя цель – выиграть чемпионат мира, но я делаю это не для себя. Я делаю это для нидерландского футбола. Будь я на месте футбольного союза, я бы тоже выбрал себя. Поэтому я согласился», – сказал 70-летний специалист.

    • Ван Гаал тренировал Нидерланды с 2000-го по 2001-й, а также с 2012-го по 2014-й год.
    • Сборная под его руководством стала бронзовым призером ЧМ-2014.

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    Источник: De Telegraaf

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13926

      Garrincha58 2 часа назад

      вряд ли нынешняя сборная Нидерландов способна выиграть Кубок ФИФА

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