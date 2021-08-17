Ван Гаал: «Моя цель – выиграть чемпионат мира»

Новый главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал прокомментировал свое назначение.

«Я в третий раз возглавил национальную команду. Послужить своей стране – честь для меня. Но в этот раз речь идет о чем-то большем. Я пять лет был на пенсии, а потом увидел необходимость принять сборную. Кто еще должен был это сделать?

Моя цель – выиграть чемпионат мира, но я делаю это не для себя. Я делаю это для нидерландского футбола. Будь я на месте футбольного союза, я бы тоже выбрал себя. Поэтому я согласился», – сказал 70-летний специалист.