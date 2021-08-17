Президент «Урала» Иванов: «Наша задача – занять место в РПЛ не ниже десятого»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о старте сезона, смене главного тренера и задачах команды.

«Хотелось бы набрать больше очков и показать более зрелую игру. Стартовали не очень удачно, но будем стараться и исправлять положение. Пока ничего страшного не произошло. У нас играющие ребята и играющая команда, я думаю, мы выправимся.

Что касается смен тренера, то Юрий Матвеев сам после игры с «Сочи» подошел и сказал, что нужно что-то менять, что он хочет пока закончить с работой главного тренера. Мы быстро стали быстро перебирать имена, потому что игра была уже через четыре дня, и остановились на Игоре Шалимове.

Это мы сразу все решили после игры. Мы с ним давно знакомы и хорошо общаемся. Он футбольный человек и является одним из лучшим тренеров в России.

Наша задача – занять место не ниже десятого, ее никто не снимал, будет стараться», – сказал Иванов.