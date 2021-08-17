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  • Президент «Урала» Иванов: «Наша задача – занять место в РПЛ не ниже десятого»

Президент «Урала» Иванов: «Наша задача – занять место в РПЛ не ниже десятого»

17 августа 2021, 00:15
5

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о старте сезона, смене главного тренера и задачах команды.

«Хотелось бы набрать больше очков и показать более зрелую игру. Стартовали не очень удачно, но будем стараться и исправлять положение. Пока ничего страшного не произошло. У нас играющие ребята и играющая команда, я думаю, мы выправимся.

Что касается смен тренера, то Юрий Матвеев сам после игры с «Сочи» подошел и сказал, что нужно что-то менять, что он хочет пока закончить с работой главного тренера. Мы быстро стали быстро перебирать имена, потому что игра была уже через четыре дня, и остановились на Игоре Шалимове.

Это мы сразу все решили после игры. Мы с ним давно знакомы и хорошо общаемся. Он футбольный человек и является одним из лучшим тренеров в России.

Наша задача – занять место не ниже десятого, ее никто не снимал, будет стараться», – сказал Иванов.

  • По итогам 4 туров «Урал» занимает последнее место в таблице РПЛ.
  • В прошлом сезоне команда из Екатеринбурга финишировала 12-й.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (5)
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serglider
1629158132
Зачем эти понты? "Занять место не ниже десятого"))) Какая разница, 9,10 или 12,13... Я так понимаю главная задача на сезон - не вылететь из РПЛ? Остальное все бла-бла-бла... И да, Шалимов как тренер полное дно... Так что про 10 место можно с разу забыть и сосредоточиться на задаче не вылететь из лиги в этом сезоне)))
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Ганнибал Лектор
1629166221
Если амбиции ничем не подтверждены - ни селекцией, ни мощными трансферами, ни крутыми воспитанниками, ни умным и талантливым тренером, - то это просто балабольство
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paracetamol
1629174294
Ты, вместо того, чтобы тренеров менять, купил бы кого. Может ты сам третий лишний?
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vladimir-7
1629179248
На десятом месте расселся Федун, вот надо было 14 августа у них выигрывать и подниматься вверх на их место.
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Звезда запаса
1629183324
Тарханова надо звать - он уже спасал, но похоже, что вылет в ФНЛ неизбежен.
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