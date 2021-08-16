Агент Жиго: «У нас никогда не возникало проблем со «Спартаком»

Мохаммед Беншенафи, агент центрального защитника «Спартака» Самуэля Жиго, отреагировал на слухи о проблемах в переговорах по поводу продления контракта француза.
«Я никогда не обсуждаю контракты своих футболистов. Но могу сказать, что у нас никогда не возникало никаких проблем со «Спартаком», наоборот, у нас прекрасные отношения. Это великий клуб», – сказал агент.
- Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
- Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.
- В его активе 78 матчей, 8 голов и 4 ассиста.
Источник: «РБ-Спорт»