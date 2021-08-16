Агент Жиго: «У нас никогда не возникало проблем со «Спартаком»

Мохаммед Беншенафи, агент центрального защитника «Спартака» Самуэля Жиго, отреагировал на слухи о проблемах в переговорах по поводу продления контракта француза.

«Я никогда не обсуждаю контракты своих футболистов. Но могу сказать, что у нас никогда не возникало никаких проблем со «Спартаком», наоборот, у нас прекрасные отношения. Это великий клуб», – сказал агент.