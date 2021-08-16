«РБ-Спорт»: «Спартак» возобновил интерес к опорнику «Рейнджерс» Камара

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, клубы уже обсуждают возможность трансфера 25-летнего футболиста.

Впервые об интересе москвичей к опорнику сборной Финляндии стало известно благодаря Зареме Салиховой. Супруга Леонида Федуна рассказала об этом в своем телеграм-канале в июне.