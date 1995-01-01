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    «РБ-Спорт»: «Спартак» возобновил интерес к опорнику «Рейнджерс» Камара

    Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает «РБ-Спорт».

    По информации источника, клубы уже обсуждают возможность трансфера 25-летнего футболиста.

    Впервые об интересе москвичей к опорнику сборной Финляндии стало известно благодаря Зареме Салиховой. Супруга Леонида Федуна рассказала об этом в своем телеграм-канале в июне.

    • Рыночная стоимость Камара – 6 миллионов евро.
    • В новом сезоне хавбек провел 3 матча за «Рейнджерс».
    • Его контракт с клубом из Глазго рассчитан до 2023 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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