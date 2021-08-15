Клаудиньо: «Если бы завел себе домашнего медведя, как Дуглас Сантос, то назвал бы его Максом»

Пресс-служба «Зенита» пошутила над новичком Клаудиньо. Она спросила его про домашнего медведя.

– В России многие заводят себе домашних медведей. У Дугласа Сантос такой живет уже полгода. Если ты заведешь его, как назовешь?

– Я бы назвал его Макс. Так зовут моего щенка. Мне его не хватает, он остался в Бразилии. Поэтому, чтобы не так грустить, я бы дал имя медведю Макс.

«Зенит» купил бразильца у «Брагантино» за 12 миллионов евро.

Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.

Клаудиньо выбрал себе 11-й игровой номер.

Семак – Клаудиньо: «Много денег дали? Сначала работа – потом деньги»