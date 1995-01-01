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    Клаудиньо: «Если бы завел себе домашнего медведя, как Дуглас Сантос, то назвал бы его Максом»

    Пресс-служба «Зенита» пошутила над новичком Клаудиньо. Она спросила его про домашнего медведя.

    – В России многие заводят себе домашних медведей. У Дугласа Сантос такой живет уже полгода. Если ты заведешь его, как назовешь?

    – Я бы назвал его Макс. Так зовут моего щенка. Мне его не хватает, он остался в Бразилии. Поэтому, чтобы не так грустить, я бы дал имя медведю Макс.

    • «Зенит» купил бразильца у «Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.
    • Клаудиньо выбрал себе 11-й игровой номер.

    Семак – Клаудиньо: «Много денег дали? Сначала работа – потом деньги»

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +9083

      житель СПб 1 час назад

      Ага, и еще домашних цыган завести...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2267

      FRZZ 2 часа назад

      А Клаудиньо не в шутку возьмёт и заведёт себе домашнего медведя.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20063

      vladimir-7 > FRZZ 1 час назад

      ... и назовет его Сема, в честь одного главного тренера.

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