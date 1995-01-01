Семак – Клаудиньо: «Много денег дали? Сначала работа – потом деньги»

В фразе пропущен ответ Клаудиньо. Похоже, он ответил, что "мало". Но последняя реплика Семака мне понравилась! Похоже, что в Зените начинают уметь считать деньги.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поприветствовал новичка Клаудиньо. Он спросил полузащитника про деньги.
«Поздравляю! Все хорошо? Много денег дали? Сначала работа – потом деньги», – настоял главный тренер.
- «Зенит» купил бразильца у «Брагантино» за 12 миллионов евро.
- Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.
- Клаудиньо выбрал себе 11-й игровой номер.