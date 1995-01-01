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    Семак – Клаудиньо: «Много денег дали? Сначала работа – потом деньги»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поприветствовал новичка Клаудиньо. Он спросил полузащитника про деньги.

    «Поздравляю! Все хорошо? Много денег дали? Сначала работа – потом деньги», – настоял главный тренер.

    • «Зенит» купил бразильца у «Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.
    • Клаудиньо выбрал себе 11-й игровой номер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Сегодня, 22:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9077

      житель СПб 35 минут назад

      В фразе пропущен ответ Клаудиньо. Похоже, он ответил, что "мало". Но последняя реплика Семака мне понравилась! Похоже, что в Зените начинают уметь считать деньги.

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