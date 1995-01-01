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    Березуцкий после победы над «Ростовом» упрекнул игроков ЦСКА в робости

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил исход матча четвертого тура РПЛ против «Ростова» (3:1). Ему не понравилась робость от футболистов.

    «Рады трeм очкам. Игра была непростая, как и всегда в «Ростове». Довольны победой. Не планировали играть второй тайм от обороны. Вышли робко. Есть над чем работать. «Ростов» проигрывал, было понятно, что они станут играть агрессивнее. Рад, что ребята собрались и сделали счeт более спокойным.

    Всегда есть два фактора: или мы играли хорошо, либо соперник не очень. Но первым таймом я абсолютно доволен», – сказал Березуцкий.

    • Форвард Федор Чалов забил ростовчанам в 3-й встрече подряд.
    • ЦСКА опередил в таблице «Спартак», поднявшись на 7-е место.
    • Следующий соперник ЦСКА – «Ахмат».

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    Источник: «Чемпионат»

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