Яровинский: «Я бы в жизни не пошeл работать в «Спартак»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский исключил свой переход на работу в «Спартак».
– Правда ли, что Зарема Салихова предлагала вам должность спортивного директора «Спартака»?
– Нет. Более того – я бы в жизни не пошел туда работать.
– Это почему?
– По своим убеждениям. Мне нравится в «Рубине», мы выстраиваем коллектив, и ни в коем случае нельзя уходить, когда у вас сложился хороший коллектив, выстраиваются интересные обстоятельства – нельзя на полпути все это бросать.
- Яровинский работает в «Рубине» с декабря 2019 года.
- До этого он был спортивным директором «Крыльев Советов» и ЦСКА.
- «Спартак» ищет нового спортдира на замену Дмитрию Попову.
Источник: «РБ-Спорт»