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    Яровинский: «Я бы в жизни не пошeл работать в «Спартак»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский исключил свой переход на работу в «Спартак».

    – Правда ли, что Зарема Салихова предлагала вам должность спортивного директора «Спартака»?

    – Нет. Более того – я бы в жизни не пошел туда работать.

    – Это почему?

    – По своим убеждениям. Мне нравится в «Рубине», мы выстраиваем коллектив, и ни в коем случае нельзя уходить, когда у вас сложился хороший коллектив, выстраиваются интересные обстоятельства – нельзя на полпути все это бросать.

    • Яровинский работает в «Рубине» с декабря 2019 года.
    • До этого он был спортивным директором «Крыльев Советов» и ЦСКА.
    • «Спартак» ищет нового спортдира на замену Дмитрию Попову.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10028

      Литейный4 1 минуту назад

      В свинарник даже за деньги сложно заманить. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4926

      Давид59 1 минуту назад

      Точно также говорил и Кокорин

      0
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      Рейтинг: +13893

      Garrincha58 16 минут назад

      да кому ты нужен в Спартаке какой из тебя сп.директор если ты на кануне ев.кубковых матчей распродаёшь лучших игроков, а приобретаешь ноунеймов типа Хахшабановича и ещё какого Тальби ужас

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      Рейтинг: +21180

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Пи***бол.

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      Рейтинг: +24540

      Боцман59rus 18 минут назад

      - еще один из серии "ябыникогда", после таких футбольных достижений, нужно сидеть в углу тихо и не отсвечивать

      2
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      Рейтинг: +3293

      Snek > Боцман59rus 16 минут назад

      Это значит "Я бы никогда, если бы не заплатили вот столько вот".
      Надо брать пример с Ракицкого, кто девушке платит, то её и танцует.

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