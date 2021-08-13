Яровинский: «Я бы в жизни не пошeл работать в «Спартак»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский исключил свой переход на работу в «Спартак».

– Правда ли, что Зарема Салихова предлагала вам должность спортивного директора «Спартака»?

– Нет. Более того – я бы в жизни не пошел туда работать.

– Это почему?

– По своим убеждениям. Мне нравится в «Рубине», мы выстраиваем коллектив, и ни в коем случае нельзя уходить, когда у вас сложился хороший коллектив, выстраиваются интересные обстоятельства – нельзя на полпути все это бросать.