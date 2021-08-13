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Яровинский: «Я бы в жизни не пошeл работать в «Спартак»

13 августа 2021, 16:54
26

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский исключил свой переход на работу в «Спартак».

– Правда ли, что Зарема Салихова предлагала вам должность спортивного директора «Спартака»?

– Нет. Более того – я бы в жизни не пошел туда работать.

– Это почему?

– По своим убеждениям. Мне нравится в «Рубине», мы выстраиваем коллектив, и ни в коем случае нельзя уходить, когда у вас сложился хороший коллектив, выстраиваются интересные обстоятельства – нельзя на полпути все это бросать.

  • Яровинский работает в «Рубине» с декабря 2019 года.
  • До этого он был спортивным директором «Крыльев Советов» и ЦСКА.
  • «Спартак» ищет нового спортдира на замену Дмитрию Попову.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Яровинский Олег
Комментарии (26)
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Боцман59rus
1628863192
- еще один из серии "ябыникогда", после таких футбольных достижений, нужно сидеть в углу тихо и не отсвечивать
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DOCTOR PENALTY
1628863251
Пи***бол.
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Garrincha58
1628863296
да кому ты нужен в Спартаке какой из тебя сп.директор если ты на кануне ев.кубковых матчей распродаёшь лучших игроков, а приобретаешь ноунеймов типа Хахшабановича и ещё какого Тальби ужас
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Давид59
1628864186
Точно также говорил и Кокорин
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Иван Петров 1986
1628864648
Дадут больше пойдешь, побежишь даже.
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JTherry
1628866479
у Яровинского "убеждение" лизать очко Сайманову... а в Спартак его и на пушечный выстрел не подпустят, Зарема пи.до.ров не любит...)
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"supermax"
1628868434
а вот на х.у.й. вполне себе пошел бы...ведь в Спартак никто и не звал))
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portero
1628872028
Мечтает когда позовут, но таких не берут... А в Рубине то кто из родственников его пристроил???
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ivany4
1628878891
Спартак: в жизни бы не пригласили Яровинского работать в Спартак. Новость, круче некуда. Никто никого никуда не зовет, но сказать об этом надо.))
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FС Spаrtак
1628909214
никогда не говори никогда
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