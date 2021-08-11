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  • Семак: «У «Локомотива» с уходом Крыховяка появилось больше вариативности»

Семак: «У «Локомотива» с уходом Крыховяка появилось больше вариативности»

11 августа 2021, 14:18
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча четвертого тура РПЛ против «Локомотива» обратил внимание, что москвичи с уходом полузащитника Гжегожа Крыховяка не только потеряли, но и приобрели. Семак имеет в виду вариативность.

«Локомотив» очень хорошо идет в чемпионате, это один из наших главных конкурентов. В последние годы мы играем с ними очень часто, и практически все матчи проходят в очень интересной и непростой борьбе. Готовимся к сложному выездному матчу. Нам нужно думать, как оптимизировать наш состав, и смотреть на состояние наших игроков. По схеме игры у «Локомотива» появилось больше вариативности с уходом Крыховяка.

Что касается нашей команды, то у нас тоже есть небольшие изменения – на момент предыдущей встречи у нас были игроки, которые вообще не играли и только-только набирали форму. Сейчас же у нас появилась возможность варьировать схему: на нескольких позициях у нас есть реальная конкуренция за место в стартовом составе. Нам предстоит очень сложный матч», – сказал Семак.

  • Игра в Москве состоится 15 августа.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Локомотив» опередит чемпиона, если обыграет его.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Краснодар Крыховяк Гжегож Семак Сергей
Комментарии (6)
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Вомбат
1628681819
У кого что болит, тот о том и говорит. У Зенита не хватает вариативности в атаке именно по схеме игры. Вот Семак и проецирует проблему своего клуба на чужой. Потому что уход креативного полузащитника никак не мог добавить Локо вариативности по схемам игры. А вот Зениту перевод неподвижного центрфорварда на лавку как раз мог бы в этом плане очень даже помочь.
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ySS
1628689745
Ха, а сколько вариативности появится у Семака, когда уйдёт Азмун!))
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Валерий2705
1628695282
Сергей Богданович просто выучил слово - вариативность и решил его употребить. И всё равно, что оно здесь вряд ли уместно. Барриос если бы ушел, посмотрели бы на твою вариативность.
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ArReal
1628702431
Куликов или Баринов? херовенькая вариативность
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zigbert
1628752803
Да какая уж тут вариативность в игре если ушел один из лидеров команды. Да еще Баринов пропустит игру.
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