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    Семак: «У «Локомотива» с уходом Крыховяка появилось больше вариативности»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча четвертого тура РПЛ против «Локомотива» обратил внимание, что москвичи с уходом полузащитника Гжегожа Крыховяка не только потеряли, но и приобрели. Семак имеет в виду вариативность.

    «Локомотив» очень хорошо идет в чемпионате, это один из наших главных конкурентов. В последние годы мы играем с ними очень часто, и практически все матчи проходят в очень интересной и непростой борьбе. Готовимся к сложному выездному матчу. Нам нужно думать, как оптимизировать наш состав, и смотреть на состояние наших игроков. По схеме игры у «Локомотива» появилось больше вариативности с уходом Крыховяка.

    Что касается нашей команды, то у нас тоже есть небольшие изменения – на момент предыдущей встречи у нас были игроки, которые вообще не играли и только-только набирали форму. Сейчас же у нас появилась возможность варьировать схему: на нескольких позициях у нас есть реальная конкуренция за место в стартовом составе. Нам предстоит очень сложный матч», – сказал Семак.

    • Игра в Москве состоится 15 августа.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Локомотив» опередит чемпиона, если обыграет его.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9201

      Вомбат 25 минут назад

      У кого что болит, тот о том и говорит. У Зенита не хватает вариативности в атаке именно по схеме игры. Вот Семак и проецирует проблему своего клуба на чужой. Потому что уход креативного полузащитника никак не мог добавить Локо вариативности по схемам игры. А вот Зениту перевод неподвижного центрфорварда на лавку как раз мог бы в этом плане очень даже помочь.

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      Рейтинг: +1579

      Lenin26 > Вомбат 3 минуты назад

      От части с тобой соглашусь,но если взять как пример Дзюбу позапрошлого и прошлого сезона,он не давал Зениту играть более вариативно,но это не значит что команда играла плохо,просто было бы идиотизмом не пользоваться его сильными сторонами ,которые подразумеваю использование определённых схем игры и невозможности играть по другому,может такая же история и с Крыховяком была.

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