Семак: «У «Локомотива» с уходом Крыховяка появилось больше вариативности»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча четвертого тура РПЛ против «Локомотива» обратил внимание, что москвичи с уходом полузащитника Гжегожа Крыховяка не только потеряли, но и приобрели. Семак имеет в виду вариативность.

«Локомотив» очень хорошо идет в чемпионате, это один из наших главных конкурентов. В последние годы мы играем с ними очень часто, и практически все матчи проходят в очень интересной и непростой борьбе. Готовимся к сложному выездному матчу. Нам нужно думать, как оптимизировать наш состав, и смотреть на состояние наших игроков. По схеме игры у «Локомотива» появилось больше вариативности с уходом Крыховяка.

Что касается нашей команды, то у нас тоже есть небольшие изменения – на момент предыдущей встречи у нас были игроки, которые вообще не играли и только-только набирали форму. Сейчас же у нас появилась возможность варьировать схему: на нескольких позициях у нас есть реальная конкуренция за место в стартовом составе. Нам предстоит очень сложный матч», – сказал Семак.