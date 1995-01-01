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    Джикия: «Спартаку» нужно двигаться вперед и не впадать в психологическую яму»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия выступил после вылета команды из Лиги чемпионов. По сумме двух матчей россияне уступили «Бенфике».

    – Как оценишь эмоциональный фон в команде? Старт сезона нельзя назвать удачным. Нет ли риска, что можно провалиться в психологическую яму?

    – Безусловно, это не лучшее время и не лучший старт для «Спартака». Но несмотря на неудачный старт, в команде сейчас оптимистичное настроение, так как впереди долгий сезон. После вылета из Лиги чемпионов можно сконцентрироваться на чемпионате и до сентябрьских сборов сборных постараться максимально исправить ситуацию. Никто в команде не снимает с себя ответственность за вылет из Лиги чемпионов. Для всех нас и наших болельщиков это было очень важно, но, несмотря на все это, нужно двигаться вперед и не впадать в эту яму.

    Витория – после вылета из Лиги чемпионов: «Спартаку» надо забыть эти игры и бороться в РПЛ и ЛЕ»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +898

      Frankfurt Am Main 11 минут назад

      Кубок же выйграле на 100 летие, задача выполнена! Вот и играют на х..й с ним

      0
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      Рейтинг: +162

      jek718875 15 минут назад

      Яма настолько глубока,что уже никакой трактор не вытащит

      0
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      Рейтинг: +8069

      Cleaner 22 минуты назад

      С таким защитником, как Джикия, движение Спартака будет только вперед в яму!

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      Рейтинг: +7912

      САДЫЧОК 24 минуты назад

      Позорище !

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      Рейтинг: +16372

      derrik2000 30 минут назад

      Жора, по-моему, ты-то как раз ни в какую психологическую яму не попадал.
      Спокойно и размеренно, с уверенностью в СВОЙМ ЛИЧНОМ завтрашнем дне РУБИШЬ БАБЛИШКО согласно заключённому контракту!
      ))

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      Рейтинг: +718

      ВасяК 33 минуты назад

      А чтож ты в неё впал,капитан???

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