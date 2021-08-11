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  • Джикия: «Спартаку» нужно двигаться вперед и не впадать в психологическую яму»

Джикия: «Спартаку» нужно двигаться вперед и не впадать в психологическую яму»

11 августа 2021, 12:11
12

Капитан «Спартака» Георгий Джикия выступил после вылета команды из Лиги чемпионов. По сумме двух матчей россияне уступили «Бенфике».

– Как оценишь эмоциональный фон в команде? Старт сезона нельзя назвать удачным. Нет ли риска, что можно провалиться в психологическую яму?

– Безусловно, это не лучшее время и не лучший старт для «Спартака». Но несмотря на неудачный старт, в команде сейчас оптимистичное настроение, так как впереди долгий сезон. После вылета из Лиги чемпионов можно сконцентрироваться на чемпионате и до сентябрьских сборов сборных постараться максимально исправить ситуацию. Никто в команде не снимает с себя ответственность за вылет из Лиги чемпионов. Для всех нас и наших болельщиков это было очень важно, но, несмотря на все это, нужно двигаться вперед и не впадать в эту яму.

Витория – после вылета из Лиги чемпионов: «Спартаку» надо забыть эти игры и бороться в РПЛ и ЛЕ»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Бенфика Спартак Джикия Георгий
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ВасяК
1628673267
А чтож ты в неё впал,капитан???
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derrik2000
1628673418
Жора, по-моему, ты-то как раз ни в какую психологическую яму не попадал. Спокойно и размеренно, с уверенностью в СВОЙМ ЛИЧНОМ завтрашнем дне РУБИШЬ БАБЛИШКО согласно заключённому контракту! ))
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САДЫЧОК
1628673811
Позорище !
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jek718875
1628674323
Яма настолько глубока,что уже никакой трактор не вытащит
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Frankfurt Am Main
1628674606
Кубок же выйграле на 100 летие, задача выполнена! Вот и играют на х..й с ним
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Бухбух
1628677223
Джикия о Спартаке: Шаг вперед, два шага назад.
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Старикан
1628679328
Лучше бы Джикия подсчитал сколько в последнее время голов рикошетом от него и его товарищей влетело в ворота Максименко...
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NewLife
1628685264
Синит-Экспресс, Джикия не разу не упомянул ни о какой психологической яме, зачем пишите дурные заголовки, сидя в своей психологической жопе.
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6pbIH
1628690151
Мы в ЗОПЕ кэп!
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zigbert
1628706611
Любая команда оказавшись в такой ситуации испытывает неприятные чувства, пропадает уверенность в своих силах. Хотелось бы чтобы этот период проходил как можно быстрее.
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