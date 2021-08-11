Джикия: «Спартаку» нужно двигаться вперед и не впадать в психологическую яму»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия выступил после вылета команды из Лиги чемпионов. По сумме двух матчей россияне уступили «Бенфике».

– Как оценишь эмоциональный фон в команде? Старт сезона нельзя назвать удачным. Нет ли риска, что можно провалиться в психологическую яму?

– Безусловно, это не лучшее время и не лучший старт для «Спартака». Но несмотря на неудачный старт, в команде сейчас оптимистичное настроение, так как впереди долгий сезон. После вылета из Лиги чемпионов можно сконцентрироваться на чемпионате и до сентябрьских сборов сборных постараться максимально исправить ситуацию. Никто в команде не снимает с себя ответственность за вылет из Лиги чемпионов. Для всех нас и наших болельщиков это было очень важно, но, несмотря на все это, нужно двигаться вперед и не впадать в эту яму.

В РПЛ «Спартак» идет 11-м.

Следующий соперник – «Урал».

Главный тренер Руй Витория планирует встретиться с руководством.

Витория – после вылета из Лиги чемпионов: «Спартаку» надо забыть эти игры и бороться в РПЛ и ЛЕ»