ЭСК РФС признал две судейские ошибки в пользу «Зенита» в матче с «Ростовом»

Ну и... смотрим дальше? ВАР всё же виноват больше, он повторы смотрит... надо вводить право требования просмотра эпизода командой хотяб один раз за тайм.....
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС разобрала работу бригады арбитров в матче второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».
- Игру обслуживал Виталий Мешков.
- Петербуржцы победили со счетом 4:2.
«1. Судья ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 29-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» Далер Кузяев совершает наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры.
Комиссия отмечает отсутствие ракурса с наиболее информативным повтором эпизода в распоряжении видеоассистента судьи. Вместе с тем, с учетом полученных комментариев по единоборству от судьи матча, VAR должен был понять причину падения футболиста обороняющейся команды и попытаться найти ракурс телевизионной трансляции, подтверждающий факт наступа, чего сделано не было.
2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 32-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, совершает безрассудный фол на нападающем, пока мяч находится в игре», – говорится в объяснении ЭСК.