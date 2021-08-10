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  • ЭСК РФС признал две судейские ошибки в пользу «Зенита» в матче с «Ростовом»

ЭСК РФС признал две судейские ошибки в пользу «Зенита» в матче с «Ростовом»

10 августа 2021, 14:17
74

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС разобрала работу бригады арбитров в матче второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«1. Судья ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 29-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» Далер Кузяев совершает наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры.

Комиссия отмечает отсутствие ракурса с наиболее информативным повтором эпизода в распоряжении видеоассистента судьи. Вместе с тем, с учетом полученных комментариев по единоборству от судьи матча, VAR должен был понять причину падения футболиста обороняющейся команды и попытаться найти ракурс телевизионной трансляции, подтверждающий факт наступа, чего сделано не было.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 32-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, совершает безрассудный фол на нападающем, пока мяч находится в игре», – говорится в объяснении ЭСК.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
Комментарии (74)
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vladimir-7
1628595108
А, что толку, результат, как говорится на табло и в таблице розыгрыша. А вот судья в поле, был мешком, так и на VAR им и остался, гнать его поганой метлой из-за такого судейства.
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Krasnodar 123
1628596100
Матюнин Зениту уже 4 очка принес?
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BRO_football
1628597130
Ой, какое совпадение! "Случайно" подыграли Зениту.
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Plyash
1628598334
Две результативные ошибки,повлиявшие на итог встречи,"отлично" отработал судья. Интересно,последствия будут или он дальше будет судить? И вполне возможно,судить будет игры Питера.
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nik55
1628598840
уже все знают что бомжи без судей 0
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1628599849
Техническое поражение Эениту. И пусть потом предъявляют претензии судьям.
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Persona_non_Grata
1628600250
Переигровка будет ??? ))) НЕТ !!! Тогда можете признавать что угодно , ну или не признавать . ВСЕМ и так понятно кто будет чемпионом , даже если сами не смогут , судейки помогут - да чего там УЖЕ тянут за уши ((( Ну-ка , где там все эти пупсики , фролы , литейные ,PENISilin , проститутка из Твери ??? (((
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GammiD
1628600481
И так каждый тур и каждый чепм. 3 чемпионства с запахом говна...
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NewLife
1628600619
Питерская помойная живность, ау . Дутые чемпионы, какие вам нужны еще доказательства, что без судейского допинга вы даже в рпл никто и звать вас никак. Когда же, наконец, разгонят этот ангажированный гадюшник в рфс ?
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Вомбат
1628605106
По первому эпизоду согласен. По второму нет. Кержаков летел на мяч рукой вперед, игрок Ростова прыгал снизу Оба мяча не коснулись, причем Кержаков скользнул рукой по голове соперника. Это не был безрассудный фол, это был бы фол чисто технический, если бы столкновение было вне вратарской площадки. Но во вратарской игровые столкновения трактуются в пользу вратаря. Очевидно экспертно-судейская комиссия забыла это футбольное правило. Позор!
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