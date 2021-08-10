ЭСК РФС признал две судейские ошибки в пользу «Зенита» в матче с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС разобрала работу бригады арбитров в матче второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

Игру обслуживал Виталий Мешков .

. Петербуржцы победили со счетом 4:2.

«1. Судья ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 29-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» Далер Кузяев совершает наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры.

Комиссия отмечает отсутствие ракурса с наиболее информативным повтором эпизода в распоряжении видеоассистента судьи. Вместе с тем, с учетом полученных комментариев по единоборству от судьи матча, VAR должен был понять причину падения футболиста обороняющейся команды и попытаться найти ракурс телевизионной трансляции, подтверждающий факт наступа, чего сделано не было.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 32-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, совершает безрассудный фол на нападающем, пока мяч находится в игре», – говорится в объяснении ЭСК.