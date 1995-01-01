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    ЭСК РФС признал две судейские ошибки в пользу «Зенита» в матче с «Ростовом»

    Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС разобрала работу бригады арбитров в матче второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

    «1. Судья ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 29-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» Далер Кузяев совершает наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры.

    Комиссия отмечает отсутствие ракурса с наиболее информативным повтором эпизода в распоряжении видеоассистента судьи. Вместе с тем, с учетом полученных комментариев по единоборству от судьи матча, VAR должен был понять причину падения футболиста обороняющейся команды и попытаться найти ракурс телевизионной трансляции, подтверждающий факт наступа, чего сделано не было.

    2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 32-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, совершает безрассудный фол на нападающем, пока мяч находится в игре», – говорится в объяснении ЭСК.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии59
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      Рейтинг: +50212

      portero 11 минут назад

      Ну и... смотрим дальше? ВАР всё же виноват больше, он повторы смотрит... надо вводить право требования просмотра эпизода командой хотяб один раз за тайм.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1312

      serglider 18 минут назад

      Карпин включил административный ресурс!? Что бы не выглядеть идиотом, который не смог подготовить Ростов к началу сезона, но уже взялся за сборную, что бы вывести ее в финальную часть ЧМ... Хде логика? Человеку который регулярно обкакивался при работе с клубами, доверили рулить сборной...

      0
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      Рейтинг: +19

      SMITHI 43 минуты назад

      Ахахаах, бомжи, такие бомжи... псевдочемпионки

      2
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      Рейтинг: +1312

      serglider > SMITHI 14 минут назад

      12 миллиардов годовой бюджет Зенита... Урал и иже с ним, на их фоне нищеброд умноженный на десять в седьмой степени)))

      0
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      Рейтинг: +7997

      Cleaner 46 минут назад

      Они бы еще через год или через два ошибки признали.
      И что дальше? Переиграть игру? Установить ничейный счет? Пожизненно отстранить судей за продажный матч?
      Да НИЧЕГО не будет. Вытянут Зенитушку очередной раз в ЧЕМПИОНЫ на радость Миллеру и компании и все...(((

      3
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      Рейтинг: +1312

      serglider > Cleaner 12 минут назад

      Наложить санкции на варовца и главного судью матча, вплоть до пожизненной дисквалификации, что бы другим неповадно было! Может тогда что-то сдвинется с места...

      0
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      Рейтинг: +4073

      алдан2014 49 минут назад

      Снять с помойных три очка

      1
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      Рейтинг: +9373

      NewLife 1 час назад

      Питерская помойная живность, ау .
      Дутые чемпионы, какие вам нужны еще доказательства, что без судейского допинга вы даже в рпл никто и звать вас никак. Когда же, наконец, разгонят этот ангажированный гадюшник в рфс ?

      4
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      Рейтинг: +567

      GammiD 1 час назад

      И так каждый тур и каждый чепм. 3 чемпионства с запахом говна...

      9
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      Рейтинг: +12907

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Переигровка будет ??? ))) НЕТ !!! Тогда можете признавать что угодно , ну или не признавать . ВСЕМ и так понятно кто будет чемпионом , даже если сами не смогут , судейки помогут - да чего там УЖЕ тянут за уши ((( Ну-ка , где там все эти пупсики , фролы , литейные ,PENISilin , проститутка из Твери ??? (((

      6
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      Рейтинг: +797

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Техническое поражение Эениту. И пусть потом предъявляют претензии судьям.

      5
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      Рейтинг: +3784

      mutabor0992 1 час назад

      Ну и???Начнется ЛЧ вот и увидим.

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