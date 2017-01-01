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    «Челси» и «РБ Лейпциг» хотят купить Захаряна

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Англии или Германии.

    По информации «СЭ», «РБ Лейпциг» готов выкупить 18-летнего футболиста, но прямо сейчас переход маловероятен.

    Также за прогрессом россиянина следит «Челси».

    Сумма выкупа в контракте хавбека составляет 12 миллионов евро. Она действует только для зарубежных клубов. Со следующего сезона отступные вырастут до 15 миллионов.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 16 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12229

      paracetamol 32 минуты назад

      Со следующего сезона он вообще играть перестанет. В больничке окажется, вырубят его наши костоломы.

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    • ...
      Рейтинг: +50194

      portero 39 минут назад

      за дёшево отдавать обидно, парень в основе играет... решать ему конечно, если Динамо не удержит то жаль...

      0
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      Рейтинг: +1810

      acor94 44 минуты назад

      Рановато, у нас игроки расцветают к 27 примерно. Так что ещё лет 10 поиграет, а потом можно и в Европу

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