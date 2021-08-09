«Челси» и «РБ Лейпциг» хотят купить Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Англии или Германии.

По информации «СЭ», «РБ Лейпциг» готов выкупить 18-летнего футболиста, но прямо сейчас переход маловероятен.

Также за прогрессом россиянина следит «Челси».

Сумма выкупа в контракте хавбека составляет 12 миллионов евро. Она действует только для зарубежных клубов. Со следующего сезона отступные вырастут до 15 миллионов.