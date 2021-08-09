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«Челси» и «РБ Лейпциг» хотят купить Захаряна

9 августа 2021, 22:05
8

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Англии или Германии.

По информации «СЭ», «РБ Лейпциг» готов выкупить 18-летнего футболиста, но прямо сейчас переход маловероятен.

Также за прогрессом россиянина следит «Челси».

Сумма выкупа в контракте хавбека составляет 12 миллионов евро. Она действует только для зарубежных клубов. Со следующего сезона отступные вырастут до 15 миллионов.

  • Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду провел 16 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Челси РБ Лейпциг Динамо Захарян Арсен
Комментарии (8)
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acor94
1628536227
Рановато, у нас игроки расцветают к 27 примерно. Так что ещё лет 10 поиграет, а потом можно и в Европу
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portero
1628536532
за дёшево отдавать обидно, парень в основе играет... решать ему конечно, если Динамо не удержит то жаль...
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paracetamol
1628536946
Со следующего сезона он вообще играть перестанет. В больничке окажется, вырубят его наши костоломы.
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Hektor 84
1628539558
Лейпциг отличный вариант
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ySS
1628540241
Ещё годик можно у Шварца поиграть, как минимум.
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GreyDM
1628552126
Если в РБ ,то ,возможно и заиграет, в Челси вряд ли, надо ещё пару сезонов в Динамо попылить, и нам за...сь, и , я уверен, в цене подрастёт...
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Dinamikk
1628602196
Пусть сначала выиграет Чемпионат с Динамо, а уж потом едет покорять европу, болельщики все равно этих денег не увидят, и игрок заматереет, а то сколько их уже уехавших и вернувшихся обратно
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