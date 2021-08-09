«Челси» и «РБ Лейпциг» хотят купить Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Англии или Германии.
По информации «СЭ», «РБ Лейпциг» готов выкупить 18-летнего футболиста, но прямо сейчас переход маловероятен.
Также за прогрессом россиянина следит «Челси».
Сумма выкупа в контракте хавбека составляет 12 миллионов евро. Она действует только для зарубежных клубов. Со следующего сезона отступные вырастут до 15 миллионов.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду провел 16 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»