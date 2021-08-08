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  • Агент Миранчука Шпинев: «Алексей будет попадать в состав «Аталанты». Все будет хорошо»

Агент Миранчука Шпинев: «Алексей будет попадать в состав «Аталанты». Все будет хорошо»

8 августа 2021, 11:50
5

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, пообещал, что футболист в новом сезоне Серии А будет получать игровое время. О смене клуба речи нет.

«Миранчук будет попадать в состав «Аталанты». Посмотри показатели статистические по контрольным матчам. У Алексея они бешеные, они топ-уровня. Все хорошо. Период адаптации прошел. Главный тренер сейчас будет доверять больше. Все будет хорошо», – заверил Шпинев.

  • «Аталанта» купила Миранчука в прошлом году за 14,5 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне Серии А Миранчук провел 25 матчей, забил 4 гола, сделал 2 результативных паса.
  • В 1-м туре Серии А «Аталанта» сыграет с «Торино» 21 августа.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (5)
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Garrincha58
1628413626
откуда ты знаешь агент будет опять выходить на замену
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oyabun
1628424919
Это ему Гасперини лично по секрету сказал?
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mamba9090909
1628425266
"......... будет ПОПАДАТЬ в состав «Аталанты»....." Он забыл добавить - иногда. Но ключевое, что будет ПОПАДАТЬ, не играть в составе.
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Иван Петров 1986
1628437098
Наверно не хилые деньжата срубил этот шпынек за миранчука.
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zigbert
1628498846
Свою состоятельность игроку надо доказывать на поле а не такими заверениями.
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