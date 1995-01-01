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    Агент Миранчука Шпинев: «Алексей будет попадать в состав «Аталанты». Все будет хорошо»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, пообещал, что футболист в новом сезоне Серии А будет получать игровое время. О смене клуба речи нет.

    «Миранчук будет попадать в состав «Аталанты». Посмотри показатели статистические по контрольным матчам. У Алексея они бешеные, они топ-уровня. Все хорошо. Период адаптации прошел. Главный тренер сейчас будет доверять больше. Все будет хорошо», – заверил Шпинев.

    • «Аталанта» купила Миранчука в прошлом году за 14,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне Серии А Миранчук провел 25 матчей, забил 4 гола, сделал 2 результативных паса.
    • В 1-м туре Серии А «Аталанта» сыграет с «Торино» 21 августа.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13789

      Garrincha58 6 минут назад

      откуда ты знаешь агент будет опять выходить на замену

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