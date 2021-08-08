Агент Миранчука Шпинев: «Алексей будет попадать в состав «Аталанты». Все будет хорошо»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, пообещал, что футболист в новом сезоне Серии А будет получать игровое время. О смене клуба речи нет.

«Миранчук будет попадать в состав «Аталанты». Посмотри показатели статистические по контрольным матчам. У Алексея они бешеные, они топ-уровня. Все хорошо. Период адаптации прошел. Главный тренер сейчас будет доверять больше. Все будет хорошо», – заверил Шпинев.