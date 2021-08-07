Куман: «До сих пор тяжело смириться с тем, что Месси больше не будет в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал уход из клуба форварда Лионеля Месси.
В четверг вечером каталонцы объявили, что контракт с 34-летним футболистом не будет продлен.
«До сих пор тяжело смириться с тем, что тебя больше не будет в «Барселоне». Спасибо за все, что ты сделал для клуба, Лео.
Мне очень понравился сезон, в котором мы работали вместе. Я впечатлен твоим трудолюбием и желанием побеждать», – написал Куман в твиттере.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Твиттер Рональда Кумана