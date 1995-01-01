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    Куман: «До сих пор тяжело смириться с тем, что Месси больше не будет в «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал уход из клуба форварда Лионеля Месси.

    В четверг вечером каталонцы объявили, что контракт с 34-летним футболистом не будет продлен.

    «До сих пор тяжело смириться с тем, что тебя больше не будет в «Барселоне». Спасибо за все, что ты сделал для клуба, Лео.

    Мне очень понравился сезон, в котором мы работали вместе. Я впечатлен твоим трудолюбием и желанием побеждать», – написал Куман в твиттере.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Твиттер Рональда Кумана

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +727

      Тони Монтана Б 24 минуты назад

      Что тяжелого? Любил бы клуб, пошел бы на сокращение ЗП. Видите ли надо 50 млн. Мог бы и за 5 поиграть.

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