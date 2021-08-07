Куман: «До сих пор тяжело смириться с тем, что Месси больше не будет в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал уход из клуба форварда Лионеля Месси.

В четверг вечером каталонцы объявили, что контракт с 34-летним футболистом не будет продлен.

«До сих пор тяжело смириться с тем, что тебя больше не будет в «Барселоне». Спасибо за все, что ты сделал для клуба, Лео.

Мне очень понравился сезон, в котором мы работали вместе. Я впечатлен твоим трудолюбием и желанием побеждать», – написал Куман в твиттере.