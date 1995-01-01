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    Ерохин, Вендел и Дзюба – в основе «Зенита»; Крыховяк, Ионов и Кордоба – в старте «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч третьего тура РПЛ.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Спайич, Ионов, Черников, Сперцян, Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.

    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
    • Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» – «Краснодар».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3996

      AtticusFinch 6 минут назад

      Оказывается нельзя в стенку вставать во время штрафного!

      0
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      Рейтинг: +387

      вальтер79 18 минут назад

      зенит краснодар это голевое дерби всегда интересно играть с быками и сами играют и сопернику дают

      2
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      Рейтинг: +1901

      волчарик 1 час назад

      Ждем красивой игры и победы Зенита.

      1
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      Рейтинг: +6532

      Рубинище 1 час назад

      Крыховяка сразу в бой.

      0
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      Рейтинг: +87

      fanfckrasnodar 1 час назад

      состав огненный.

      1
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      Рейтинг: +12

      SMITHI > fanfckrasnodar 30 минут назад

      Огненно, это отменять голы после прямого удара со штрафного, видимо такое возможно в матче с бомж ареной...

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      Рейтинг: +387

      вальтер79 > SMITHI 23 минуты назад

      правила футбола почитай для начала дружище прежде чем писать херню

      2
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      Рейтинг: +1901

      волчарик > SMITHI 12 минут назад

      Только что игрок Краснодара сказал,что правил не знает.А гол был хорош по исполнению.

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      Рейтинг: +8679

      knikos > SMITHI 9 минут назад

      На Матч ТВ только что Быстров сказал : "Ну зачем этот Спаич отобрал красивейший гол у пацана ? Что он хотел своим движением сделать ? Он что , пока был в аренде правила не изучал ? "

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