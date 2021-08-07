Ерохин, Вендел и Дзюба – в основе «Зенита»; Крыховяк, Ионов и Кордоба – в старте «Краснодара»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч третьего тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Спайич, Ионов, Черников, Сперцян, Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» – «Краснодар».
Источник: Официальный сайт РПЛ