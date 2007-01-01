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    Журналист Алейшо: Фернандес не отказывался играть за сборную России

    Бразильский журналист Фабио Алейшо опроверг информацию «Чемпионата» об отказе защитника ЦСКА Марио Фернандеса от вызова в сборную России.

    «Марио Фернандес не отказался играть за сборную России.

    По моей информации, даже ещe не обсудили ситуацию с Карпиным. Марио гордится играть за Россию», – написал Алейшо в твиттере.

    • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабио Алейшо

    Бразильский корреспондент, работает в Москве. Пишет о российском футболе. Аудитория в твиттере - 4,2 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19732

      vladimir-7 42 минуты назад

      Этот Чемпионат все время п***ит и ничего не предпринимает со своими пи***ками, поэтому и смотрят на него, как на информационного сплетника.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3338

      neim > vladimir-7 13 минут назад

      А этот Бомбардир, все время перетаскивает все фуфло с Чемпионата себе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11314

      Hektor 84 1 час назад

      А что тогда обсуждать? Вызвали значит надо ехать в сборную!

      0
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      Рейтинг: +19732

      vladimir-7 > Hektor 84 9 минут назад

      Никто никого не вызывал.

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