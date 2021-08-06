Журналист Алейшо: Фернандес не отказывался играть за сборную России

Бразильский журналист Фабио Алейшо опроверг информацию «Чемпионата» об отказе защитника ЦСКА Марио Фернандеса от вызова в сборную России.
«Марио Фернандес не отказался играть за сборную России.
По моей информации, даже ещe не обсудили ситуацию с Карпиным. Марио гордится играть за Россию», – написал Алейшо в твиттере.
- Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
- За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
- С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
Источник: Твиттер Фабио Алейшо
Бразильский корреспондент, работает в Москве. Пишет о российском футболе. Аудитория в твиттере - 4,2 тысячи подписчиков.