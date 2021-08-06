Журналист Алейшо: Фернандес не отказывался играть за сборную России

Бразильский журналист Фабио Алейшо опроверг информацию «Чемпионата» об отказе защитника ЦСКА Марио Фернандеса от вызова в сборную России.

«Марио Фернандес не отказался играть за сборную России.

По моей информации, даже ещe не обсудили ситуацию с Карпиным. Марио гордится играть за Россию», – написал Алейшо в твиттере.